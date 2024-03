Verão é propício para infecção de pele em animais

Manter uma boa higiene e o ambiente limpo são algumas medidas essenciais para prevenir infecções - Foto: Image by Freepik

Com o verão intenso, os dias ensolarados e quentes trazem diversos desafios para os donos de animais de estimação. Além do calor, a umidade é uma característica desta estação, podendo potencializar a ocorrência de infecções de pele em pets, tornando essenciais medidas preventivas e o cuidado constante com a saúde dos animais.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As infecções de pele em pets podem ser ocasionadas por uma diversidade de agentes, incluindo fungos, bactérias, parasitas (como pulgas e ácaros) e alergias. A infecção pode ocorrer através do contato direto com agentes infecciosos, picadas de insetos ou por meio de ambientes contaminados.

Um exemplo dessa realidade é o de Hatchi, um golden retriever de 8 anos, que enfrenta recorrentes episódios de dermatite bacteriana durante o verão. Sua tutora, Carolina Farah, relata que ele costuma contrair essa infecção especialmente durante os passeios no parque, onde a grama alta e úmida proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias e fungos, aumentando o risco de infecções.

Os primeiros sinais da infecção em Hatchi foram observados por Carolina, que notou uma vermelhidão e umidade incomum na região atrás das orelhas do cachorro, acompanhadas por um odor desagradável e secreção purulenta. Em busca de um diagnóstico, o cachorro foi levado ao veterinário, fez a anamnese e após os exames físicos, foi diagnosticado com dermatite bacteriana.

Carolina e Hatchi, que enfrenta recorrentes episódios de dermatite bacteriana – Foto: Arquivo Pessoal

Segundo o médico veterinário Renan Bignotto, vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento de infecções de pele em animais, incluindo predisposição genética, sistema imunológico enfraquecido, falta de higiene adequada, alergias alimentares ou ambientais e condições climáticas úmidas.

O tratamento pode variar dependendo da causa e nível da infecção. Isso pode incluir medicamentos tópicos, como cremes ou sprays, medicamentos orais, banhos terapêuticos e, em casos graves, intervenção cirúrgica.

Segundo o especialista, algumas infecções podem ser resolvidas em poucas semanas, enquanto outras podem exigir tratamento contínuo a longo prazo.

O veterinário Renan ressalta a importância de tratar adequadamente a infecção, para não desenvolver complicações mais graves. “Consultas regulares ao veterinário também são importantes para identificar e tratar problemas de pele precocemente”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

PREVENÇÃO. A prevenção desempenha um papel fundamental na saúde e bem-estar dos animais. Incluir uma rotina de cuidados constantes com a pelagem, manter uma boa higiene e o ambiente limpo são algumas medidas essenciais para prevenir infecções. Carolina realiza banho a cada quinze dias em seu cachorro e escova os pelos regularmente para não formar nós. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira