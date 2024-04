‘Ração super premium é a melhor escolha?’: veterinário explica

Entenda sobre a qualidade do alimento que leva o selo

A ração deve oferecer todos os nutrientes que o animal precisa - Foto: Adobe Stock

As prateleiras dos pet shops são repletas de opções de alimentação para cães e gatos, desde ração seca até sachês. A escolha dos tutores costuma ser voltada para o produto que aparenta ser a melhor opção para a saúde e bem-estar do pet e, dentre as possibilidades, o termo “super premium” se destaca entre os demais.

Por muitas vezes a escolha da ração seca é feita sem a orientação de um profissional da área pet e a dúvida se aquela realmente é a melhor opção para o animal paira entre os tutores.

O médico veterinário especialista em oncologia veterinária Renan Bignotto Ferreira, professor da Faculdade de Americana, explica que as rações super premium podem oferecer benefícios nutricionais superiores devido à qualidade dos ingredientes e equilíbrio de nutrientes.

“Elas se diferenciam pela seleção de ingredientes de alta qualidade e formulação balanceada, proporcionando uma nutrição mais completa para os pets”, disse.

No entanto, nem todos os alimentos rotulados como ‘premium’ são saudáveis. O termo nem sempre indica qualidade, de acordo com o veterinário. “É importante verificar os ingredientes e a composição nutricional para garantir uma alimentação saudável para o pet”.

A orientação de Renan é de que os tutores optem por rações que tenham carne como ingrediente principal, evitem aditivos artificiais e corantes. “Vale considerar também a qualidade das fontes de carboidratos e gorduras”, disse.

A atenção para uma alimentação saudável e cuidadosa é a melhor opção a longo prazo, de acordo com o médico veterinário. Ela promove a saúde geral, pelagem brilhante, peso adequado e sistema imunológico fortalecido nos animais.

“Uma dieta inadequada pode levar a problemas de saúde, como obesidade, alergias, problemas digestivos e até doenças cardíacas”, disse.

Por isso, a alimentação de qualidade deve estar também alinhada à ração específica para a fase de vida ou condições que o animal tenha.

Renan aponta que filhotes, adultos e seniores têm necessidades nutricionais únicas e, por isso, as rações para cada idade são formuladas para atender às exigências específicas.

O mesmo acontece com ração para animais castrados, que regula a ingestão de calorias e controla a saúde do trato urinário.

Mitos e verdades sobre alimentação de pets

O tema alimentação dos animais de estimação carrega diversas “certezas” – ou não – sobre o tipo, quantidade e disponibilidade de comida. Alguns mitos foram construídos com o passar dos anos e disseminados como verdades entre os tutores de animais.

Para desvendar a veracidade destas “lendas urbanas” do universo pet, o Nossos Pets apresentou alguns exemplos para Renan Bignotto. Ele apontou o que é mito ou verdade, além de orientar os tutores sobre o tema levantado. Confira!

Cães podem comer comida humana sem problemas

MITO. A comida humana pode ser prejudicial para os cães, pois muitos alimentos são tóxicos ou podem causar problemas digestivos. É importante oferecer uma dieta balanceada e específica para cães.

Sachê para gatos contêm muito sódio e oferecem perigo à saúde dos felinos

DEPENDE. Nem todos os sachês para gatos contêm níveis prejudiciais de sódio, mas é importante verificar os rótulos. Alguns podem ter alto teor de sódio, o que pode ser prejudicial se consumido em excesso.

Alimentação natural é mais saudável que ração

DEPENDE. A alimentação natural pode ser saudável se feita corretamente e com a orientação de um médico veterinário nutricionista, mas é importante garantir que o animal receba todos os nutrientes necessários. As rações super premium são formuladas para fornecer uma nutrição completa e balanceada.

Dosar a alimentação do pet causa ansiedade

MITO. Dosar a alimentação corretamente é essencial para manter o peso e a saúde do animal. Isso não causa ansiedade se feito de forma consistente e equilibrada.