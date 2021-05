Não existe lágrima ácida nos pets, esclarece especialista

Assim como nós humanos, os pets têm pontos lacrimais presentes nas pálpebras, que quando estão normais drenam a lágrima para o canal lacrimal. Mas quando existe a obstrução deste canal, a lágrima extravasa para fora das pálpebras deixando os pelos ao redor dos olhos molhados.

As causas da epífora devem ser pesquisadas para a escolha do melhor tratamento – Foto: Divulgação

A médica veterinária especializada em oftalmologia Daniela Pereira explica que este problema é conhecido como epífora, e não lágrima ácida. “A lágrima não queima o pelo, o que ocorre é que a lactoferrina e a porfirina presentes na lágrima entram em contato com as bactérias do pelo e da pele e acontece o escurecimento do pelo”, afirma.

As causas da epífora devem ser pesquisadas para a escolha do melhor tratamento. Segundo a especialista, ministrar antibiótico oral ou mudar a ração do animal não resolverá a epífora e consequentemente a mancha.

“O que precisa ser feito é pesquisar porque a lágrima está escorrendo nos pelos e não pelas narinas. Quando você passa produtos ou administra antibiótico oral para seu pet, você elimina temporariamente a ação das bactérias que ficam no pelo e na pele com a lágrima que está sendo drenada de forma errada. Consequentemente, a mancha irá voltar. Trate a causa, não a mancha”, recomenda a especialista em oftalmologia veterinária.

