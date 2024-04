Gatos e cachorros podem ser picados pelo mosquito da dengue

O aumento nos casos de dengue tem gerado preocupação em todo o território brasileiro. As orientações para o cuidado familiar são para que os focos de proliferação dos mosquitos sejam eliminados, assim como o uso de repelentes. A preocupação, no entanto, também se estende a parte importante das famílias: os animais. Afinal, eles também podem ser picados pelo Aedes aegypti.

Para entender melhor se há riscos, quais são as doenças que podem ser transmitidas por mosquitos aos animais domésticos, possíveis sintomas e tratamentos, o Nossos Pets conversou com o médico veterinário especialista em clínica médica de cães e gatos Felipe Vilares, sócio-proprietário da Myoupet, de Americana. Confira a conversa:

LIBERAL – Os animais domésticos podem ser picados pelo mosquito da dengue?

FELIPE VILARES – Sim, os animais domésticos, como cães e gatos, podem ser picados pelo mosquito da dengue. No entanto, eles não desenvolvem a doença, pois não são hospedeiros amplificadores do vírus. Isso significa que eles podem carregar o vírus, mas não o propagam, como os humanos fazem. Portanto, embora possam ser picados, não desenvolvem a doença.

Existe alguma doença que eles podem contrair através da picada de mosquito?

Sim, existem outras doenças transmitidas por mosquitos que podem afetar cães e gatos, como a leishmaniose, a dirofilariose (verme do coração) e a febre do Nilo Ocidental, mais comum em equinos, mas também pode afetar cães. Cada uma dessas doenças tem sintomas específicos e pode variar em gravidade.

Quais os sintomas e o que são cada uma dessas doenças? Elas podem desenvolver um quadro grave?

Os sintomas variam dependendo da doença, mas podem incluir febre, fraqueza, perda de apetite, letargia, lesões cutâneas, vômitos, diarreia, tosse, dificuldade respiratória, entre outros. Algumas dessas doenças, como a leishmaniose e a dirofilariose, podem levar a quadros graves e evoluírem para óbito se não forem diagnosticadas e tratadas adequadamente.

Existem maneiras de evitar que nossos gatos e cachorros sejam alvo desses mosquitos?

Para evitar que cães e gatos sejam alvo de mosquitos, é importante adotar medidas preventivas, como manter o ambiente limpo e livre de água parada, utilizar repelentes específicos para animais (sob orientação veterinária), manter os animais dentro de casa durante os períodos de maior atividade dos mosquitos e evitar áreas infestadas. Referente à imunização para Leishmaniose, a fabricação e a venda foi suspensa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no ano de 2023.

Quais são as opções de tratamento disponíveis para animais que contraíram uma doença transmitida por mosquitos?

O tratamento geralmente envolve terapia medicamentosa específica, cuidados de suporte e, em alguns casos, intervenções cirúrgicas. O tratamento deve ser orientado por um médico veterinário, que determinará o melhor plano de tratamento com base no diagnóstico, particularidade do paciente e gravidade da doença.

Estamos em uma estação em que as doenças transmitidas por mosquitos são mais incidentes? Caso sim, por que?

Sim, muitas doenças transmitidas por mosquitos têm maior incidência durante determinadas estações do ano, principalmente durante períodos mais quentes e úmidos, que proporcionam condições ideais para a reprodução e proliferação dos mosquitos.

Além disso, fatores climáticos, como chuvas intensas e mudanças de temperatura, podem contribuir para o aumento da população de mosquitos e, consequentemente, para a transmissão das doenças.