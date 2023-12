Como aliviar o barulho dos fogos de artifício para os pets no réveillon

Os fogos de artifício da virada do ano podem afetar consideravelmente a saúde física e emocional dos pets. O estresse causado pelo medo e pelo pânico pode causar impactos físicos como a taquicardia e levá-lo ao óbito, a depender das condições de saúde e sua idade.

Algodão no ouvido e música alta no ambiente enquanto acontecem os fogos são algumas das estratégias utilizadas pelos tutores. Porém, o recomendado é treinar o pet com antecedência à virada, de acordo com Cleber Santos da Comport Pet – centro de comportamento e bem-estar animal.

Para isso, ele orienta uma rotina de treinamento com objetivos claros, ao mesmo tempo leve e divertido, para que o pet esteja tranquilo na hora da comemoração. “É significativo estabelecer um ritual de cuidado, para respeitar o tempo que eles precisam para se sentirem seguros”, disse.

Confira dicas do especialista

Associação com sons. A exposição aos sons de fogos de artifício pode ser uma aliada. Os tutores podem colocar áudios com o barulho em casa, começando por volumes baixos e aumentando gradualmente. Para que a associação seja positiva, é indicado que sejam realizadas atividades nesse momento, como brincadeiras e carinhos.

“Quando perceber uma boa resposta e um comportamento calmo, recompense o animal imediatamente com petiscos. O objetivo é criar associações positivas”, disse Cleber.

Espaço acolhedor. Criar um espaço acolhedor em casa, também com antecedência, para que o pet possa curtir e se apropriar durante os fogos. O cantinho deve ser longe de portas e janelas de vidro, piscinas e rotas de fuga. É importante que seja um local onde ele demonstre se sentir seguro. Adicionar elementos familiares, como brinquedos favoritos e cobertores, vai ajudar no processo.

Relaxamento. Reproduza músicas suaves ou utilize feromônios calmantes no ambiente. Isso pode ajudar a acalmar o pet nos dias que antecedem a virada do ano, e durante os picos mais estressantes de barulhos da época.

Consulta veterinária. A ida ao médico é de extrema importância caso o pet tenha pré-disposição a problemas de saúde, como cardiopatias ou convulsões. O ideal é consultar o veterinário antes para discutir opções como medicamentos calmantes prescritos.

Gasto de energia. Cansar o animal durante o dia anterior e o dia da virada é uma boa saída para que ele esteja menos responsivo no momento dos fogos. O especialista indica o investimento em deixar o pet passar o dia em uma creche que ofereça atividades estimulantes, ou saia para um longo passeio com muitas brincadeiras.

No dia da queima de fogos

Preserve o animal. O conselho é evitar repreender ou forçar o pet a sair de seu esconderijo na hora dos fogos ou da movimentação das festas.

Interações positivas. Durante os barulhos mais intensos, o indicado é que aconteça uma interação com o pet de maneira positiva, oferecendo brincadeiras para distraí-lo dos ruídos externos.

Algodão no ouvido. Opção muito usada pelos tutores, o algodão nas orelhas é um aliado na hora de aliviar a intensidade do barulho dos fogos. Colocar chumaços no ouvido do animal pode ajudar a diminuir os decibéis. Fechar portas e janelas e isolar o ambiente também ajuda a amenizar o barulho.