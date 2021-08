Ceratite pigmentar, a doença que pode levar o Pug a perder a visão

Entenda quais são as causas desta inflamação ocular, e como preveni-la

Veterinária recomenda que os tutores observem no cantinho do olho do cão se há uma manchinha escura

É muito comum que os cães da raça Pug apresentem uma doença ocular conhecida como ceratite pigmentar, que é uma inflamação da córnea com deposição de pigmento escuro sobre o olho.

A médica veterinária especializada em oftalmologia, Daniela Pereira, da Clínica Oftalmologia Pet, em Americana, lista as causas desta inflamação.

A primeira é entrópio, uma alteração em que acontece uma inversão da pálpebra e os pelos causam atrito nos olhos gerando muita inflamação.

A segunda causa é exposição excessiva dos olhos. A especialista explica a exposição excessiva gera evaporação da lágrima deixando o olho ressecado.

A terceira causa é a deficiência do filme lacrimal, que é como uma cera de proteção nos olhos, se o filme é deficiente o olho não terá a proteção necessária para a saúde ocular.

A quarta causa, é que os cães da raça pug, piscam com menor frequência e o ato de piscar protege e cuida dos olhos.

O perigo está no fato de que o pigmento depositado nos olhos pode causar a perda progressiva da visão com o passar dos anos.

“Muitos já chegam na clínica em estágio avançado e com dificuldade visual, por que muitas vezes os tutores desconhecem o problema, nunca observaram com detalhes os olhos do pet”, comenta a médica veterinária.

Ela recomenda que os tutores observem no cantinho do olho do cão, próximo ao focinho, se há uma manchinha escura. A dica é olhar durante o dia, em um momento de maior luminosidade.

Com o passar dos anos, a mancha pode cobrir todo o olho, até causar deficiência visual no animal.

Segundo a especialista, além deste tipo de mancha, o tutor deve estar sempre atento à aparição de manchas brancas, secreção, irritação e coceira nos olhos do pet.

A melhor prevenção contra a cegueira nos cães é o diagnóstico, e quanto mais cedo, melhor. A veterinária aconselha que as consultas sejam realizadas frequentemente, a partir de 6 meses de idade.

