Boas-vindas aos pets: etiquetas para locais pet friendly

Atire a primeira pedra quem nunca ficou com o coração partido ao deixar o pet sozinho em casa. Felizmente, cada vez mais parques públicos, shopping centers, bares e restaurantes se preparam para receber também os nossos amigos peludos.

É o caso do Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria. Em atividade desde outubro do ano passado, em frente ao Jardim Botânico Municipal de Americana, o restaurante inaugura um local especial para os cães de grande porte, com a ideia de oferecer o máximo de conforto para os pets e seus tutores.

Acompanhar o tutor faz muito bem aos animais, principalmente devido à distração dos passeios e à proximidade do dono, afirma o médico veterinário Klaus Tober Santarosa, clínico geral da Med.Kal Pet, em Americana. “É sempre importante a presença da coleira ou guia, evitando acidentes. E recolher as excreções do animal”, orienta.

O ideal é que os tutores tenham um pote para oferecer água aos cães. Quanto à ração, a recomendação é carregar uma porção, embora nem sempre seja necessário. “Muitos cães não se alimentam fora de casa, mas os pequenos não podem ficar muito tempo sem comer, pelo risco de hipoglicemia”, orienta Klaus.

Recomendam-se treinamentos antes dos passeios em público, com comandos básicos, especialmente no caso de cães mais agressivos. Klaus esclarece sobre o uso de coleira peitoral ou enforcador.

“O correto seria ensiná-lo com a enforcadeira, a respeitar e andar junto, para depois colocar o peitoral. Hoje muitos cachorrinhos levam o dono para passear, eles não foram ensinados a andar em público”, comenta.

É fundamental atentar-se aos limites do animal. Passeios por tempo prolongado não são recomendados àqueles que têm problemas articulares ou que afetam a movimentação. É importante que o tutor esteja ciente de outras possíveis restrições e que evite passear em momentos e locais de calor extremo e incidência solar.

“O grande problema é o risco de superaquecimento, que pode levar a óbito. Não sair em dias de muito calor e tomar cuidado com os animais que são braquicefálicos, como buldogues e pugs, que têm uma refrigeração ainda mais devagar”, diz.

O conceito de pet friendly é recente e tem sido amplamente utilizado para designar lugares e estabelecimentos onde os animais de estimação são bem-vindos. Contudo, vale lembrar que muitos estabelecimentos proíbem a entrada de animais exóticos e cães considerados de guarda, de raças como akita, boxer, bulldog, dobermann, dogue alemão, fila, pitbull, rottweiler, entre outras.

Já os cães-guias podem circular livremente e sem restrições, inclusive em áreas de alimentação, conforme a Lei Nº 11.126, de 27 de junho de 2005.

Quanto aos espaços públicos, nenhuma das praças de Americana possui restrição para frequentadores com seus animais, confirmou o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), “desde que estes estejam devidamente seguros com seus respectivos donos, sem apresentarem risco aos transeuntes”.

Já em Santa Bárbara d’Oeste há espaços específicos para os tutores brincarem com seus cães nos parques públicos Araçariguama e Taene, na Praça Augusto Toledo, localizada no São Francisco, e na Área de Bem-Estar e Lazer, do Pântano II. A mesma estrutura será implantada no Parque Linear da Rua Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol.