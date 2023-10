6 dicas para ensinar o lugar correto das necessidades ao pet

Tapetes higiênicos e jornais são especialmente relevantes para cães e gatos que vivem em ambientes fechados - Foto: Adobe Stock

Quem tem cães ou gatos sabe que ensinar a fazer as necessidades no lugar certo é um passo fundamental para uma convivência harmoniosa. Apesar de parecer um desafio, com paciência, consistência e abordagens corretas é possível educá-los a respeito deste assunto.

O professor Weslei Santana, do curso de medicina veterinária do Centro Universitário da Serra Gaúcha, explica que falar sobre necessidades também engloba assuntos relacionados a saúde, já que muitas doenças sistêmicas, gastrointestinais ou urinárias, podem ter como manifestação clínica alterações na morfologia das fezes, cor da urina, modificações nas frequências de defecação e micção.

“Quando pensamos nas diferentes espécies, sabemos que há diferenças a serem consideradas. Por exemplo, os felinos, que por hábito utilizam caixas de areia, ao contrário do cão, que se adapta melhor a fazer as necessidades utilizando tapete, jornal ou até mesmo o gramado”, disse.

Confira seis dicas do profissional para facilitar o processo de ensino do lugar certo das necessidades para os pets.

Reforço positivo é a chave

Quando se trata de ensinar cães ou gatos, o reforço positivo se destaca como a abordagem mais eficaz. Sempre que o animal acertar, recompense-o imediatamente com elogios e petiscos. Essa técnica fortalece a conexão entre o comportamento desejado e a gratificação, incentivando seu amigo a repetir o bom comportamento. Cuidado com o excesso de petiscos, eles são calóricos e podem aumentar a chance de obesidade.

Evite gritos e punições

Ao contrário do que se possa pensar, gritos e punições não só são ineficazes, mas também podem causar estresse e traumas aos animais. “Em vez disso, concentre-se em reforçar os comportamentos positivos. Caso ocorra um deslize, limpe o local discretamente, sem alarde, e siga em frente. Muitos cães podem iniciar comportamentos de coprofagia (comer os dejetos) em resposta a essas punições, então evite”, alerta Weslei.

Escolha os produtos de limpeza adequados

Quando precisar limpar as áreas afetadas, é necessário produtos enzimáticos projetados especialmente para eliminar odores. Isso ajuda a eliminar os vestígios de cheiro que podem atrair o cão ou gato de volta ao mesmo local.

Adaptando para cães e gatos

Tapetes higiênicos e jornais são especialmente relevantes para cães e gatos que vivem em ambientes fechados. É necessário introduzir esses materiais gradualmente, movendo-os com o tempo para mais perto da área desejada. No início da adaptação, deixar por mais tempo o dejeto em cima do tapete ou do local desejado pode auxiliar no aprendizado do local correto.

Estabeleça uma rotina

“Assim como nós, animais de estimação se beneficiam de rotinas. Leve seu cão para passear. Cachorros que moram em apartamento, com o tempo, aguardam sempre o horário certo para irem passear e fazer suas necessidades, então não se esqueça desta prática.”

Seja paciente e firme

O treinamento requer tempo e consistência. Para os filhotes, o desenvolvimento cognitivo está acontecendo dia após dia, e isso deve ser trabalhado com cautela evitando possíveis traumas. Cada cão e gato é único, portanto, o tutor precisa ser paciente e firme nas abordagens. Celebrar cada pequeno progresso é essencial para o sucesso.