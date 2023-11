Volvo EX30 tem boa dinâmica, mas é excessivamente simples

Menor elétrico da marca chegará ao mercado sul-americano apenas no final do 1º trimestre de 2024

Muito se tem escrito sobre o Volvo EX30, o mais novo dos modelos elétricos lançados pela marca que chegará ao mercado sul-americano no final do 1º trimestre de 2024.

Carro foi concebido para ter a menor pegada de carbono no ciclo de vida – Foto: Divulgação

Ele não é só o menor elétrico da marca produzido até agora, como foi concebido para ter a menor pegada de carbono no ciclo de vida, se comparado a qualquer outro Volvo.



Quase 60% dos materiais usados no carro são reciclados, incluindo 25% de alumínio, 17% de aço e 17% de plástico.

O motivo de ter virado assunto, porém, está diretamente ligado a outra característica: o preço, é claro. Ele custa cerca de 36 mil euros na Europa (R$ 190 mil), US$ 30 mil nos Estados Unidos (R$ 148 mil) e iniciais R$ 220 mil no Brasil.

Ele é sem dúvida um carro elétrico muito mais acessível do que se espera para uma marca premium.

Habitáculo espaçoso tem soluções inteligentes que complementam a atmosfera minimalista – Foto: Divulgação

Durante muito tempo, especulou-se sobre quando começará a massificação da eletromobilidade (sem apoio estatal), e o consenso é que será quando os preços entre um carro elétrico e um a combustão forem equalizados.

O EX30 tem 4,24 metros de comprimento, com 1,84 m de largura, 1,55 m de altura com entre-eixos de 2,65 m.

Ou seja: é um compacto com dimensões semelhante a modelos de marcas generalistas, como Chevrolet Tracker e Volkswagen T-Cross. O porta-malas de 379 litros também segue este padrão.

Design bem utilizado

O EX30 é menor até que um XC40, mas com um design muito bem utilizado. Ele possui balanços curtos, frente sem grade, faróis de led segmentados com a assinatura com o T deitado e luzes traseiras que imitam a tradicional posição vertical da Volvo, embora dividida em dois níveis.

O EX30 é menor até que um XC40, mas com um design muito bem utilizado – Foto: Divulgação

Complementando o visual estão o opcional teto preto, acabamento plástico na parte inferior da carroceria e rodas de 18 a 20 polegadas.

Em termos mecânicos, o EX30 pode ser animado por um ou dois motores, dependendo da versão. No modelo de entrada, ele traz um motor único e tração traseira, com 276 cv e 35 kgfm de torque.

Já as versões de topo trarão dois motores que somam 428 cv e 55,2 kgfm com tração AWD, que não chegará à América Latina por enquanto.

Bateria tem 51 kWh de capacidade, com autonomia de 344 quilômetros ou 475 quilômetros de uso urbano no ciclo WLTP – pelos critérios do InMetro, ficaria em 240 km e 330 km, respectivamente.

Com a bateria maior, de 69 kWh, essa autonomia subiria para 480 km em média e 662 km em uso urbano – 334 km e 470 km pelo critério brasileiro. O carregamento em um wallbox de 7,4 kW leva cerca de 8 horas.