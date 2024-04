Versão traz elementos que exaltam essa natureza; motor rende 116 cavalos com gasolina ou etanol

São poucos os modelos que merecem os ornamentos que as versões esportivas ostentam. Uns poucos têm motorização específica, mas em geral, o comportamento dinâmico é rigorosamente igual.

Com a pintura metálica como a da versão avaliada, o modelo fica em R$ 117.490 – Foto: Eduardo Rocha/Carta Z Notícias

Mas apesar da linha RS do Onix ter nascido com o conceito de oferecer apenas alterações visuais – até para ser mais acessível ‑, a Chevrolet mudou sutilmente essa lógica, com um mapeamento mais agressivo para o motor 1.0 Turbo de três cilindros.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nas demais configurações turbinadas, o Onix hatch já exibe um comportamento convincente, mas no RS há uma melhora de desempenho.

Ainda assim, o maior diferencial do modelo é visual. A versão traz elementos que exaltam este lado mais agressivo, como para-choques mais robustos, spoiler integrado dianteiro e extrator no traseiro, rodas, capas de retrovisor e grade em preto brilhante.

A grade ainda tem uma trama em colmeia. O modelo traz um aerofólio traseiro em preto e saias laterais na cor da carroceira. Por dentro, os bancos ostentam revestimento misto de tecido e couro sintético pespontado.

A linha RS se caracteriza por um visual esportivo, mas sem grandes exageros – Foto: Eduardo Rocha/Carta Z Notícias

Teto e colunas têm revestimento em preto. As saídas de ar laterais possuem um pequeno friso vermelho na base. Ou seja: o visual é esportivo, mas sem exageros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Conteúdo

O conteúdo do RS é o ponto fraco da versão. Ele traz apenas os itens normais de um modelo da categoria, como trio e direção elétrica e ar analógico, sensor traseiro, luz diurna em LED, faróis de projetores com máscara negra e seis airbags.

Faltam itens quase obrigatórios para um modelo na faixa de preço de R$ 115 mil, como câmera de ré e chave presencial, encontradas na versão LTZ, que é ligeiramente mais barata.

O sistema da central multimídia MyLink tem tela em LCD de 8 polegadas sensível ao toque, com conexão Bluetooth para dois celulares simultaneamente, e espelhamento por meio dos aplicativos Android Auto e Apple CarPlay.

Por dentro, o isolamento acústico abafa os ruídos de rodagem e só deixa passar o ronco do motor – Foto: Eduardo Rocha/Carta Z Notícias

Motorização

Por outro lado, o hatch traz sob o capô uma versão mais agressiva do motor 1.0 turbo de três cilindros, que oferece enorme agilidade ao modelo, sem qualquer sombra de turbolag, mesmo nas arrancadas e retomadas mais repentinas.

Ele rende 116 cv de potência e 16,3/16,8 kgfm de torque, com gasolina/etanol.

Na versão, ele é gerenciado por um câmbio automático de seis marchas, com um botão na alavanca para mudanças manuais sequenciais.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O modelo chega à máxima de 187 km/h e faz de zero a 100 km/h em 10,1 segundos bebendo etanol. Esses números não mudam em relação a outras versões, mas o Onix RS cumpre a tarefa de uma forma mais interessante.