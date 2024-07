Já há algum tempo, a Hyundai aposta em designs ousados para chamar a atenção para seus modelos. Na maioria das vezes, o risco compensa e realmente destaca os carros da marca na multidão. Mas volta e meia os veículos sofrem alguma rejeição. Foi o que aconteceu com a segunda geração do HB20, que logo passou por um facelift.

Episódio semelhante ocorre com a reestilização implementada no SUV compacto Creta. A tal ponto que até hoje, três anos após a mudança, o modelo com o desenho original, lançado em 2016, continua em linha para segurar as vendas.

Agora, a Hyundai pretende promover uma nova reestilização, para cumprir uma última etapa dessa geração, que deve ser substituída em 2026, como linha 2027. A ideia é fazer uma pequena intervenção, que afetará basicamente a frente – principal foco da rejeição do SUV. Essa mesma versão já é vendida na América Latina, como no México e mais recentemente no Chile.

Por fora, o Creta acompanha o estilo do HB20, com grade paramétrica, com motivos geométricos, e mantendo a organização atual do conjunto luminoso, com lanternas e day light na parte superior e faróis principais na faixa central do para-choque.

Na traseira, a única alteração foi na moldura da parte inferior do para-choque. As dimensões se mantiveram praticamente inalteradas: ganhou 2 cm no comprimento, com 4,32 metros, mas manteve a largura de 1,79 m, a altura de 1,63 m e o entre-eixos de 2,61 m. O porta-malas comporta 422 litros de bagagem.

Propulsor

No Brasil, não são esperadas mudanças no leque de motorizações. O modelo deve manter o motor 1.0 turbo de três cilindros flex, com 120 cv e 17,5 kgfm, tanto com etanol quanto gasolina, para a maior parte das versões.

Já o motor 2.0 aspirado de quatro cilindros flex, que gera 157 cv e 19,2 kgfm com gasolina e 167 cv e 20,6 kgfm com etanol, deve continuar reservado para a versão de topo – o velho motor 1.6 aspirado equipa apenas o modelo com desenho antigo.

Por dentro, o SUV apresentado no Chile perdeu o acabamento em dois tons e passou a ser monocromático. O design interno é simples, mas atraente e a Hyundai não quis modificá-lo. A única alteração na versão vendida no Chile está na tela wide de 8 polegadas da central multimídia, mais alongada.

Em relação aos espaços, o carro tem boa área para os ocupantes, mas não há muitos compartimentos de armazenamento – exatamente como o Creta vendido no Brasil.