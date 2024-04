Mesmo em um país como o Brasil, com uma matriz energética predominantemente limpa devido ao uso extensivo de biocombustíveis, a eletrificação é uma tendência inevitável. Afinal, como qualquer outra mercadoria, automóveis também estão à mercê de modismos.

Megane E-Tech tem uma proposta que vai além do valor monetário – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Mas o Megane E-Tech, crossover médio 100% elétrico da Renault, chegou com missões mais relevantes para a marca do que simplesmente conseguir bons volumes de venda.

O modelo chegou para mudar a percepção da montadora francesa no mercado nacional, com um design moderno e cheio de personalidade, bom desempenho e muito conforto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Desde o lançamento, em setembro do ano passado, o crossover mantém a tabela em R$ 279.990, ao contrário do que ocorreu com modelos elétricos de entrada, que reduziram o preço. Fica claro que o Megane E-Tech tem uma proposta que vai além do valor monetário.

Design reflete o que há de mais contemporâneo na linha da Renault – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

O design reflete o que há de mais contemporâneo na linha da Renault, combinando formas orgânicas com detalhes geométricos em uma estética marcante.

TAMANHO

Com dimensões que o posicionam entre um hatch e um SUV, o Megane apresenta proporções distintas, com 4,20 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 1,52 m de altura, além de um entre-eixos de 2,69 m e um porta-malas com capacidade para 440 litros.

Design original transmite uma sensação de robustez ao crossover – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Seu design original transmite uma sensação de robustez, destacando-se pela linha de cintura elevada e pelas janelas curtas, que conferem uma aparência bem singular.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os detalhes do Megane continuam a impressionar, com maçanetas embutidas, rodas de 18 polegadas em formato de hélice e uma frente minimalista, destacada por uma grade discreta na base do para-choque.

No interior, a tecnologia é protagonista, com recursos avançados de assistência ao condutor, como controle de cruzeiro adaptativo e alerta de colisão.

Em termos de desempenho, o Megane surpreende pela agilidade e pelo baixo peso, com apenas 1.680 kg, sendo 395 kg destinados à bateria de 60 kWh.

Esta, parte integrante da nova plataforma exclusiva para veículos elétricos da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, contribui para o excelente equilíbrio do veículo, proporcionando uma condução dinâmica e eficiente.

No interior, a tecnologia é protagonista do carro da montadora francesa – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

MOTORIZAÇÃO

O motor elétrico síncrono gera 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, permitindo ao Megane acelerar de zero a 100 km/h em apenas 7,4 segundos, com velocidade máxima de 160 km/h.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com uma autonomia de 337 km, o crossover oferece também um tempo de recarga de aproximadamente 9 horas com o carregador padrão de 7,4 kWh AC.