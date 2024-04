A Ducati começou neste mês de abril a pré-venda no Brasil da configuração mais completa da big trail Multistrada. A versão Rally desembarca nas próximas semanas com importantes diferenciais para quem realmente tem fôlego para maiores aventuras.

Multistrada é indicada para os amantes das aventuras sobre duas rodas – Foto: Divulgação

O motor é o mesmo da Multistrada V4 S: um quatro-cilindros em V capaz de gerar 170 cv e 12,5 kgfm, mais que suficiente para animar o modelo que pesa 238 kg.

São 20 kg a mais que a V4 S, distribuídos em itens como tanque de combustível com 30 litros de capacidade, maletas laterais de alumínio redesenhadas, protetores laterais, protetor sob o motor aumentado, pedaleiras maiores para a garupa e para-brisa ampliado.

Modelo vem equipado com sistema de radar dianteiro e traseiro – Foto: Divulgação

Nesta versão, o motor tem o recurso de desconectar a bancada de cilindros traseiros para reduzir o consumo de combustível.

O grande chamariz do modelo, no entanto, é mesmo a tecnologia de auxílio à condução. Tanto que no Brasil a Ducati está se referindo à versão como Multistrada Rally Adventure Travel & Radar (na Itália é chamada apenas de Rally).

Ela vem equipada com sistema de radar dianteiro e traseiro para suportar o controle de cruzeiro adaptativo, sensor de ponto cego, ABS com programação para curvas, luzes de curva, controle de elevação da roda dianteira e controle de tração.

Tecnologia de auxílio à condução faz parte do painel da motocicleta – Foto: Divulgação

A pré-venda aconteceu apenas neste mês e é limitada a 70 unidades do modelo. Para fazer a reserva, a Ducati exige visita a um concessionário da marca para um depósito de R$ 10 mil.

A fabricante italiana sugere o preço de R$ 149.990 para a Multistrada Rally Adventure Travel & Radar, levando-se o adicional de equipamentos e tecnologia em relação à V4 S, que custa R$ 144.990. O modelo mais caro da linha Ducati no Brasil continua sendo a Superleggera V4, que custa perto de R$ 700 mil.