A BYD resolveu aproveitar a boa fase no mercado brasileiro e passa a trazer o seu modelo de estreia por aqui, o SUV elétrico de sete lugares Tan, com um novo visual e bateria com capacidade 25% maior.

BYD Tan adota o conceito de design Dynasty EV, em que a grade dianteira é eliminada – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Quando o modelo foi lançado, em fevereiro de 2022, a marca era pouquíssimo conhecida no País e encarava ainda as dificuldades inerentes às vendas de um modelo com preço em torno de R$ 480 mil.

O SUV continua com o preço estratosférico – custa agora R$ 536.800 –, mas agora a fabricante chinesa se encontra em uma situação bem mais favorável.

A BYD hoje é quem mais vende carros elétricos no Brasil, com os três modelos mais vendidos e cinco dos sete automóveis que lideram este ranking. A perspectiva da marca, então, é que as vendas extrapolem muito as 63 unidades emplacadas no primeiro trimestre desse ano.

Na traseira, alteração foi na parte inferior do para-choque, que traz um desenho semelhante ao da frente – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Por fora, o Tan adota o conceito de design Dynasty EV, em que a grade dianteira é eliminada e o carro assume um visual mais típico de carros 100% elétricos, que não precisam de um radiador frontal volumoso.

Na traseira, a única alteração foi exatamente na parte inferior do para-choque, que traz um desenho semelhante ao da frente. Essas linhas foram apresentadas pela BYD no ano/modelo 2022.

TAMANHO

Por conta dessas alterações, o Tan cresceu em exatos 10 cm e tem agora 4,97 metros de comprimento, mas manteve as demais medidas: 1,96 m de largura, 1,75 m de altura e 2,82 m de entre-eixos.

Um ganho mais efetivo foi em relação à bateria, que teve sua capacidade aumentada de 86,4 para 108,8 kWh. Com isso, a autonomia passou de 309 para 430 km, no ciclo do programa brasileiro de etiquetagem veicular.

BYD Tan cresceu em exatos 10 cm e tem agora 4,97 metros de comprimento – Foto: BYD/Divulgação

Esse novo conjunto passa a aceitar carga alternada de até 11 kWh (era 7,4 kWh) e de corrente contínua de 170 kWh (era 110 kWh). No primeiro caso, a carga total é obtida em pouco mais de 10 horas e no segundo em menos de duas horas.

A potência total se manteve em 517 cv, sendo 244,8 cv no motor do eixo dianteiro e 272,2 cv no propulsor traseiro.

Para melhorar a capacidade dinâmica, o Tan passa a contar com um sistema de suspensão eletrônica semiativa, chamada pela marca de DiSus-C.

Com ela é possível alterar a rigidez dos amortecedores, a partir de um comando na tela central. O sistema tem dois modos de atuação, um mais confortável ou mais esportivo. Na dianteira, a suspensão é do tipo McPherson e, traseira, multilink.

Houve também mudanças na parte de habitabilidade. Agora, a central multimídia passa a ter compatibilidade direta com os aplicativos Android Auto e Apple Car Play, com espelhamento na tela giratória de 15,6 polegadas, enquanto o painel de instrumentos conta com uma tela de 12,3 polegadas.

Como já acontece com o sedã Han, a central passa a oferecer o recurso de karaokê com quatro zonas de captação de voz.

O modelo dispõe ainda de carregador de celular por indução e de áudio Dynaudio Performance, com 775 W, volante com ajuste elétrico com aquecimento e memória de posição, bancos com ajuste elétrico, massagem, ventilação e aquecimento, teto solar panorâmico, ar-condicionado com duas zonas de temperatura na frente e outra para a parte traseira, etc.

TECNOLOGIA

Na parte de segurança, o Tan traz câmera 360º, heap up display e ADAS (Advanced Driver Assistance Systems ou sistemas avançados de assistência ao condutor).

Central multimídia passa a ter compatibilidade direta com aplicativos Android Auto e Apple Car Play – Foto: BYD/Divulgação

Caso do alerta de tráfego cruzado na dianteira e na traseira, monitoramento de faixa, frenagem automática de emergência, farol com comutação automática, alerta de ponto cego, além de sete airbags, sendo que os de cabeça alcançam a terceira fileira de bancos.