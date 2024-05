BMW Motorrad F 900 GS: aventura sob medida

A nova BMW Motorrad F 900 GS tem produção prevista em Manaus ainda este ano. Mas em outros países, a nova família de motocicletas big trail já está presente. Como é o caso dos Estados Unidos, onde a nova GS foi avaliada – mais precisamente em Las Vegas, Nevada. Logo de cara, a nova F 900 impressiona.

BMW Motorrad F 900 GS – Foto: BMW/Divulgação

O design do conjunto ótico, com assinatura luminosa em forma de Y deitado, forma três seções internas separadas e dá um ar atlético e tecnológico ao modelo.

A rota oferecida tinha perto de 400 km, com trechos em cidades, estradas secundárias e passagens em deserto, florestas e reservas naturais. A F 900 GS enfrentou calor, frio, terra, asfalto e até neve, mas nada disso a fez chegar ao limite.

É certo que a 1250 GS ou a 1300 GS também conseguiriam enfrentar estes percursos, mas é nessa combinação de aplicações que reside a superioridade das 900.

BMW Motorrad F 900 GS – Foto: BMW/Divulgação

Com menos peso, reproduz as mesmas sensações e capacidades dos modelos maiores, mas exige muito menos trabalho e esforço dos pilotos. Isso se traduz em uma dinâmica contundente, quase brutal.

Com um peso menor (219 kg a seco), os 105 cv de potência e 9,5 kgfm de torque são valorizados. O propulsor bicilíndrico de quatro tempos e duplo comando de válvulas é refrigerado a água e é ajustado para entregar sensações semelhantes às dos motores boxer, com muito torque, capaz de se dar muito bem tanto na terra quanto em pilotagem extrema.

BMW Motorrad F 900 GS – Foto: BMW/Divulgação

Ela também sabe como ir rápido na estrada. Os três modos de condução Dynamic, Enduro e Enduro Pro alteram sensivelmente o comportamento da F 900 GS.

O mesmo vale para a suspensão traseira, com pré-carga do monochoque também ajustável. Uma simples manobra em ambos os casos é suficiente para encontrar o nível ideal de rigidez, de acordo com o objetivo.

BMW Motorrad F 900 GS – Foto: BMW/Divulgação

No deserto de Nevada, mais uma vez o terreno convida a ficar de pé nos apoios dos pés e deixar a BMW Motorrad F 900 GS fluir entre cascalho e areia com uma dose mínima de atuação da parte eletrônica, pois apesar de ser implacável na hora de atacar superfícies, a motocicleta ainda permite que o piloto refine as habilidades no off-road.

Nesse sentido, a eletrônica da F 900 GS não se impõe sobre o condutor. Aqui, o piloto acaba sendo o único limite.