Versão GTS do Polo tem visual e comportamento instigantes

A Volkswagen tem uma antiga tradição, nascida ainda nos anos 1970, de criar versões esportivas para seus carros de passeio. Modelos não só com visual mais esportivo, mas também com uma motorização que justificasse a estampa.

Modelo é equipado com um motor 1.4 TSi, com 150 cavalos – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

No Brasil tem sido assim desde o saudoso Passat TS (Touring Sport), que trazia a versão 1.6 de seu primeiro motor nacional refrigerado a líquido, com espantosos 96 cv – 18 cv a mais que a versão normal. Atualmente quem faz este papel no Brasil é o pequeno Polo Gran Touring Sport, ou Polo GTS.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Equipado com um motor 1.4 TSi, com 150 cv e 25,5 kgfm, ele foi pensado para entregar um desempenho realmente esportivo, sem cobrar nada por isso em relação ao conforto.

Modelo pode ser identificado pelas rodas Zunky aro 18 e pelos emblemas GTS – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Ele ainda tem a missão de tornar o modelo da Volkswagen um carro de amplo espectro, que atinge todas as camadas do segmento de hatches compactos. A versão GTS faz o papel de vitrine da gama.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O preço deixa bem claro que não se trata de um carro de vendas, mas de exibição nas concessionárias. Ele custa nada menos que R$ 151.490, ou 72% a mais que um Polo Track, configuração responsável pela atual liderança do modelo no ranking de automóveis no País. Ou seja: o GTS está no extremo oposto da Track, tanto em venda quanto em preço e conteúdo.

Visualmente, o Polo GTS tem uma certa distinção em relação ao restante da gama. A frente tem mudanças na grade, para-choque e conjuntos óticos. A grade com trama em colmeia traz uma barra superior na cor do veículo e um friso em led e outro em vermelho na parte inferior.

Entre os itens mais tecnológicos está o painel digital de 10,25 polegadas – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Facelift

Esse visual segue à risca o que o modelo alemão assumiu no facelift de meia-vida, em 2021 ‑ no Brasil, a renovação ocorreu no ano seguinte, mas sem adotar as novas lanternas traseiras europeias, alongadas horizontalmente.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Mas o que dá destaque ao GTS é o que está sob o capô. O motor 1.4 TSi, turbo com injeção direta, oferece 150 cv de potência na casa dos 5 mil giros e 25,5 kgfm de torque já aos 1.500 giros.

Com uma relação peso/potência bem favorável, de 8,15 cv/kg, ele é gerenciado por um câmbio automático de seis marchas, com paddle shifts no volante para mudanças sequenciais, e leva o Polo de zero a 100 km/h em 8,3 segundos e a até 206 km/h.