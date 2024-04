O Kicks é o que se pode chamar de SUV compacto de amplo espectro. A Nissan criou sete versões que vão da despojada Active, de R$ 112.990, até a tecnológica Exclusive Pack Tech, de R$ 150.290. Isso sem perder de vista a racionalidade na produção: todas têm o mesmo motor e câmbio: 1.6 aspirado de 110/113 cv e 15,2/15,3 kgfm, gerenciado por câmbio CVT.

SUV tem aerofólio traseiro, revestimento interno em couro sintético e carregador de celular por indução – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Nenhuma dessa configurações, no entanto, consegue emplacar uma imagem mais emocional do SUV japonês. E foi para amenizar essa impressão e ampliar o público que nasceu, em 2022, a Edição Limitada XPlay, que a cada ano é renovada.

A primeira era branca, a segunda cinza e a atual é preta, todas com o teto e os detalhes em vermelho. Neste ano foram exatas 1.360 unidades, sendo que a avaliada era a de número 0012.

As diferenciações da XPlay são basicamente visuais. O conteúdo é baseado na versão intermediária Advance, adicionada de aerofólio traseiro, revestimento interno em couro sintético, espelho fotocrômico e carregador por indução para celular.

A versão XPlay se diferencia por elementos em vermelho em diversas partes do Kicks – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Esses itens são adicionados aos seis airbags, ar-condicionado, chave presencial para travas e ignição, câmera e sensores de ré, sensor de luminosidade, rodas de 17 polegadas, central multimídia com tela touch de 8 polegadas e espelhamento de celulares via cabo e painel de instrumentos híbrido, com velocímetro analógico e tela de 7 polegadas com computador de bordo e conta-giros.

DESENHO

No visual do XPlay, o Kicks vem na cor Preto Premium com teto em Vermelho Malbec, que como o nome indica, é puxada para o vinho.

Ele traz ainda grade em preto brilhante com moldura cromada, saia dianteira, capas do retrovisor e adesivos no protetor lateral e na coluna traseira em vermelho e aerofólio com a parte superior em preto e a inferior em vermelho.

As barras de teto são pintadas em alumínio e as rodas recebem um acabamento em preto brilhante.

Por dentro, bancos, apoio de braço e console frontal recebem revestimento em couro sintético preto com pespontos duplos em vermelho.

Desde as versões básicas, o Nissan Kicks tem um bom nível de recursos – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Há ainda detalhes em vermelho nas saídas de ar, no apoio de braço das portas e no volante. O encosto dos bancos dianteiros traz a logo XPlay bordada. A soleira e os tapetes também trazem a logo estampada.

A racionalidade do Kicks, junto com a confiabilidade de um modelo que já está há quase oito anos no mercado sem apresentar problemas levam o carro a ter uma regularidade de mercado, mesmo após o anúncio que a nova geração será produzida no Brasil em 2025.

Em 2023, o veículo vendeu pouco mais de 50 mil unidades, ou cerca de 4.200 por mês. Nestes três primeiros meses de 2024, manteve a mesma média. Com isso, galgou da quinta para a segunda posição entre os SUVs compactos mais vendidos do País.