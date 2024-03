O novo Mini Countryman, a nova criatura do grupo BMW foi revelada como uma verdadeira joia, não só para os fãs da marca, mas para todos que têm uma família para transportar e querem fazer disso uma tarefa divertida.

Mini aparece com dois modelos inéditos: o Countryman C e o John Cooper Works All4 – Foto: Divulgação

E ficou melhor porque o novo Countryman é mais largo e espaçoso, mas não perdeu no caminho o espírito de um carro ágil e jovial.

Depois de alguns anos de pouquíssima movimentação, a Mini aparece com dois modelos inéditos. O primeiro é um Countryman normal, chamado C, com um motor a gasolina de três cilindros com 1.499 cm³, que desenvolve 170 cv de potência e 28,6 kgfm.

O outro é o apimentado John Cooper Works All4, que atinge 300 cv de potência com um motor de 4 cilindros de 1.998 cm³ e torque de 40,8 kgfm.

O modelo manteve as características esportivas, apesar do aumento acentuado de peso e dimensões em comparação com o anterior.

Carro mantém os elementos de tecnologia já conhecidos da marca – Foto: Divulgação

O novo Countryman ficou 13 cm mais longo e 8 cm mais alto. Ele mede 4,43 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,66 m de altura e é o maior Mini já produzido (é maior que um Jeep Renegade, por exemplo).

No design, ele segue o conceito já aplicado em outros modelos da marca dessa geração. Ainda em relação ao visual, o novo Mini Countryman C tem oferta de rodas de liga leve que vão desde 17 polegadas até 21.

A versão C acelera de zero a 100 km/h em 8,3 segundos e atinge velocidade máxima de 212 km/h.

ENERGIA

Com o sistema TwinPower Turbo, o carro conta ainda com a tecnologia híbrida suave integrada, que é utilizada para recuperar a energia de frenagem e dá uma força extra ao motor de combustão interna durante a aceleração com uma potência de propulsão elétrica de 19 cv, tanto para melhorar o empuxo quanto reduzir o consumo de combustível e as emissões.

Visual agressivo reflete a alta performance do modelo do Grupo BMW – Foto: Divulgação

O modelo de topo da gama é o Countryman, John Cooper Works All4. A versão de alta performance está equipada com o mesmo motor 2.0 litros de tração integral usado no antecessor, mas nesta 3ª geração ele teve a potência reduzida de 306 para 300 cv.

Isso, no entanto, não desvaloriza o modelo – pelo menos aos olhos do Grupo BMW. A versão deve desembarcar no 2º semestre de 2024 por um valor ainda mais salgado que os atuais R$ 360 mil.