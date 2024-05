Depois de cinco anos de mercado, a versão brasileira do T-Cross passa pelo seu primeiro face-lift. O SUV compacto da Volkswagen adota o visual já implementado no modelo europeu há cerca de um ano, com mudanças sutis na frente e na traseira – nada que afete a carroceria.

Apesar de discreta, a marca alemã considera esta reestilização como o primeiro dos 16 lançamentos prometidos para o mercado brasileiro até 2028.

Na traseira, formado externo da lanterna foi mantido, mas agora a barra horizontal que liga as duas lanternas ganhou faixas internas iluminadas – Foto: Volkswagen/Divulgação

Todas as versões passam a contar com faróis e lanternas full led e no interior aparece a nova localização da tela da central multimídia VW Play, que foi elevada e tem a parte superior ligeiramente projetada em relação ao console frontal.

No visual, a frente traz faróis com o recorte interno em diagonal mais sutil. No contorno externo e inferior do conjunto ótico está a assinatura luminosa em L, que se conecta por um friso cromado no centro da grade ao conjunto ótico do outro lado.

Na versão Comfortline, a entrada de ar inferior recebe uma moldura em prata, enquanto na Highline ela é em preto brilhante.

Além das alterações visuais, o T-Cross 2025 passa a contar com recursos ADAS: assistente de mudança de faixa, detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga.

Selagem

Um opcional interessante para a versão Highline são os pneus Pirelli Seal Inside. Ele traz uma tecnologia de selagem e permite que se continue rodando em casos de furos de até 4 mm.

O líquido de vedação instalado no interior do pneu sela o objeto perfurante e evita que o ar escape, mesmo após o objeto ser retirado, pois o composto preenche a perfuração. Mesmo com esse reparo automático, o pneu se comporta normalmente e não é preciso qualquer reparo adicional.

Por dentro, a maior alteração foi no console frontal, que ficou com a superfície mais plana e teve a parte central redesenhada – Foto: Volkswagen/Divulgação

Sob o capô, nenhuma novidade. As versões de entrada e intermediária T-Cross mantêm os velhos motores 1.0 turbo de três cilindros, 200 TSi, com 116/128 cv e 20,4 kgfm, com gasolina e etanol. Já a versão Highline traz o motor 1.4 turbo de quatro cilindros, 250 TSi, com 150 cv e 25,5 kgfm, com gasolina e etanol.

Valores

Os preços das versões 200 TSi, Comfortline 200 TSi w Highline 250 TSi ficam entre R$ 142.990 3 R$ 175.900. A versão Sense, para PcD, não vai receber as novidades por enquanto.