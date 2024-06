O SUV 100% elétrico é produzido no complexo Ramos Arizpe, em Coahuila, no México, o que facilita bastante sua vinda ao território nacional

Desde que foi exibido, ainda em 2022, o Equinox EV passou a ser apontado como um dos produtos mais promissores da Chevrolet. Quando chegou ao mercado, no final do ano passado, confirmou boa parte dessa expectativa.

General Motors confirmou a vinda do Equinox EV para o Brasil ainda este ano – Foto: Divulgação

O SUV 100% elétrico é produzido no complexo Ramos Arizpe, em Coahuila, no México, o que facilita bastante sua vinda para o Brasil, por conta do acordo alfandegário entre os dois países, que praticamente elimina os impostos de importação. A própria General Motors do Brasil confirma a importação para ainda este ano.

A chegada ao mercado da primeira geração elétrica do SUV deve ocorrer juntamente com a quarta geração do modelo convencional, que já foi apresentada, mas não chegou ao mercado.

Ambas configurações só têm em comum o nome. O Equinox com motor endotérmico é feito também no México, mas em San Luis Potosí, usando uma versão atualizada da plataforma atual, D2XX. Já o Equinox EV se estrutura na plataforma BEV3, a mesma do GMC Hummer EV.

Design

Essa diferença atinge desde o conceito até o visual do Equinox EV. O SUV elétrico tem um maior um refinamento aerodinâmico para favorecer o desempenho e, principalmente, a eficiência com uma silhueta visivelmente mais baixa, alongada e larga.

A nova cabine traduz toda a modernidade que a GM quer imprimir ao modelo – Foto: Divulgação

Na dianteira, um friso em led sublinha o capô traz a gravatinha da Chevrolet centralizada. Abaixo, uma discreta grelha traz os pequenos faróis principais nas extremidades. Já o para-choque assume texturas e formas interessantes e bem aerodinâmicas.

Nas laterais, as portas exibem uma musculatura bem acentuada e um vinco na parte inferior, que deixa a soleira exposta. Já os para-lamas recebem molduras destacadas e a linha das janelas altas é contornada por um friso cromado. As rodas de 21 polegadas completam o estilo da carroceria.

A nova cabine traduz toda a modernidade que a GM quer imprimir ao modelo. O destaque vai para o cluster semicurvo de 11 polegadas, acoplado à nova central multimídia com tela de 17,7 polegadas.

O interior oferece espaço para cinco passageiros se acomodarem confortavelmente e ainda conta com um porta-malas de 747 litros, podendo chegar até 1.614 litros com os encostos rebatidos.

O Equinox EV se beneficia da arquitetura elétrica Ultium, também usado na Chevrolet pelas novas Blazer EV e Silverado EV, com 10 módulos e 85 kWh no total.

A parte traseira é tão protagonista quanto a dianteira no novo SUV da Chevrolet – Foto: Divulgação

Na versão com tração dianteira, FWD, o Equinox EV produz 216 cv e 32,7 kgfm de torque, com autonomia prometida de até 513 km.

No carro com tração integral eAWD, são dois motores, um para cada eixo, que rendem 292 cv de potência e 46 kgfm de torque, com autonomia de 458 km.

Segurança

Na parte de segurança, o Equinox EV oferece oito airbags e um pacote completo de recursos ADAS, como alertas de colisão frontal, frenagem automática, manutenção de faixa, câmera 360°, assistente de direção de ponto cego, entre outros.

Nos Estados Unidos, o modelo está sendo vendido a partir de US$ 42 mil (R$ 225 mil). No Brasil, o preço esperado seria em torno de R$ 500 mil – valor próximo ao do SUV BYD Tan.