Veículos comerciais, como furgões e picapes, têm ciclos de vida muito diferentes dos automóveis de passeio. Isso ocorre principalmente porque são para o trabalho e menos renovados, a fim de manter maior confiabilidade e estabilidade.

Modelo só deve chegar ao Brasil para a linha 2026 ou 2027 – Foto: Mitsubishi/Divulgação

A quinta geração da Mitsubishi L200 ficou no mercado por quase 10 anos, entre 2014 e 2023. No Brasil, o modelo mantém consistentemente um atraso de dois anos em relação a outros mercados. Só foi lançado em 2016 e apenas no final de 2020 recebeu o face-lift apresentado mundialmente em 2018.

Essa tradição de defasagem tem a ver com a baixa capacidade de investimentos da empresa representante da marca, HPE Automotores.

O mesmo atraso deve ocorrer também em relação a esta sexta geração, que só deve chegar no Brasil para a linha 2026 ou 2027. Até lá, o modelo deve manter as características às quais os consumidores da picape se habituaram.

A L200 da geração passada teve um papel importante no mercado chileno, principalmente por conta do uso em trabalhos de mineração.

E a Mitsubishi sabe tão bem disso que, para desenvolver essa sexta geração, enviou vários engenheiros do Japão para as minas no Chile, a fim de estudar as melhorias necessárias.

A calibração da suspensão da Mitsubishi L200 Triton também foi bastante alterada – Foto: Mitsubishi/Divulgação

Entre as modificações, houve um reposicionamento dos sensores ABS, realocação do alternador, motor mais potente e melhorias no sistema de filtro de particulados do diesel.

A sexta geração da Triton também ganhou um chassi novo, mais rígido ‑ e que os executivos da marca juram não ter nada a ver com o da Frontier, da parceira Nissan na aliança que ainda inclui a Renault.

Por dentro, a Triton de sexta geração também passou por um processo de refinamento, incluindo botões e maçanetas maiores, pedais com maior distância entre eles, direção elétrica, sistema multimídia de fábrica, mais espaço na segunda fileira e encosto rebatível.

DESIGN

No visual, as alterações trazem muitos elementos modernos que deixam a antiga L200 no passado. O interior ficou mais próximo ao de um SUV, mas o estilo não é dos mais afiados.

Capacidade de carga da picape continua com mais de mil quilos – Foto: Mitsubishi/Divulgação

Sob o capô, o modelo traz o motor Super High Power, a variante biturbo do motor da família 4N1, mais especificamente, 4N16. Esse propulsor chega a 201 cv de potência e 48,4 kgfm de torque. No Brasil, a tendência é usar o mesmo motor atual, 4N15 Mivec, que rende 190 cv e 43,9 kgfm, com turbo simples.