Com o Kardian, a Renault quer se reinserir nos segmentos de maior volume. E a aposta em um SUV de entrada, onde transitam o Volkswagen Nivus e o Fiat Pulse, tem a ver com uma expectativa de evolução natural do mercado brasileiro, pois é o segmento imediatamente acima dos hatches compactos e com grande potencial de crescimento nos próximos anos.

Renault marca lançamento do Kardian com uma postura ousada e agressiva sobre estética e preço – Foto: Divulgação

O lançamento do Kardian é marcado por uma postura agressiva e ousada da Renault, tanto em relação a estética quanto em conteúdo e preço.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O modelo chega em três versões: Evolution, Techno e Première Edition, com preços de R$ 112.790, R$ 122.990 e R$ 132.790, respectivamente. Esses valores fazem o Kardian ter uma relação custo-benefício favorável no segmento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na parte estética, o Kardian é o primeiro modelo brasileiro a ostentar a nova logo da marca, com losangos entrelaçados. As linhas são orgânicas e arredondadas, sem dobras ou elementos geométricos, o que faz o SUV parecer até menor do que é.

O modelo tem 4,12 metros de comprimento, 1,75 m de largura, 1,54 m de altura e conta com um entre-eixos de 2,60 m. A capacidade do porta-malas é de 410 litros.

Volante multifuncional é um dos destaques da parte interna do SUV – Foto: Divulgação

Por dentro, um destaque é o volante multifuncional que traz os comandos do controle de cruzeiro adaptativo do lado esquerdo e os botões para navegar no computador de bordo e do comando vocal.

MOTORIZAÇÃO

O Kardian é animado por um trem-de-força inédito, composto por um motor 1.0 turbo de três cilindros com 120/125 cv e 22,4 kgfm de torque com gasolina/etanol.

Modelo tem 4,12 metros de comprimento e 1,75 m de altura – Foto: Divulgação

Este propulsor, TCe 1.0, é uma versão menor do TCe 1.3, que movimenta versões mais fortes do Duster e da Oroch (os dois compartilham 70% das peças) e traz as mesmas tecnologias, como duplo comando variável, revestimento de peças DLC (Diamont-Like Carbon) e dos cilindros BSC (Bore Spray Coating), uma camada de aço aplicada por plasma.

Já o câmbio é o DW23, de dupla embreagem úmida, com mudanças por meio de borboletas no volante ou por uma pequena alavanca no console central, tipo joystick.