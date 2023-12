Rampage Rebel tem vocação off-road e impressiona pela imponência

A aposta da Stellantis ao projetar a picape Rampage não era das mais arriscadas. Afinal, a marca RAM goza de um bom prestígio no mercado brasileiro e a produção seria bastante simplificada pelas sinergias possíveis do modelo com a Fiat Toro, também produzida em Goiana, Pernambuco.

Em novembro a caminhonete vendeu 3.026 unidades no Brasil – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Mas talvez nem as previsões mais otimistas dos executivos da marca dessem conta do desempenho de mercado apresentado pela picape média-compacta de luxo.

Em seu primeiro mês de vendas efetivas, em outubro, assumiu o 7º lugar entre as picapes, com 2.542 exemplares. Em novembro, deixou para trás a Chevrolet Montana e a Ford Ranger reestilizada e abocanhou o 5º lugar, com 3.026 unidades. E nada indica que esta tendência de crescimento vá estabilizar.

E nem o preço parece ser um entrave. A Rampage começa em R$ 244.790, na versão Rebel diesel e vai até os R$ 277.790 da R/T.

Desempenho de mercado da Rampage vem impressionando – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

O modelo, de fato, tem característica que o torna palatável para um espectro largo de público. Até por conta das versões que formam a gama, cada uma com uma função.

A Rebel é a mais despojada, com um visual discreto e uma pegada mais off-road – o que é definido pelos pneus 235/65 R17.

Cromados e pneus mistos

A Laramie busca expressar o luxo da marca, com muitos cromados e pneus mistos, com medidas 235/60 R18. Estas duas podem ter motor 2.0 turbodiesel ou 2.0 Turbo a gasolina, como é o caso da Rebel avaliada, que custa R$ 254.790, pouco mais que a versão diesel.

A tecnologia aparece no painel digital de 10,3 polegadas e na tela wide de 12,3 polegadas – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Já a versão R/T, de Road and Track, tem pneus 235/55 R19, pegada mais esportiva e chega apenas com motor a gasolina, com um mapeamento mais agressivos que nas demais versões.

Além dessa personalidade, outro ponto de atração é o tamanho. Apesar de apenas 8 cm maior que a Toro, que era até aqui a maior picape no segmento de média-compactas, os 5,03 metros da Rampage são valorizados por aspectos do design como a frente com corte bem vertical, linha de cintura elevada, teto descendente, e traseira alta.

O porte da picape da RAM é ainda exaltado pelo para-lamas rechonchudos, que geram uma certa imponência. O modelo é baseado na mesma plataforma Small Wide, traz sempre tração AWD com reduzida, sempre valorizando a robustez, esportividade e o requinte.

Equipamentos

Na parte de segurança, a Rampage traz câmera de ré, sensores dianteiros e traseiros, sensor de luz e chuva, iluminação full led com faróis de neblina com função de iluminação em curvas, alerta de colisão com frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo com Stop&Go, monitoramento de ponto cego, de tráfego cruzado e de saída de faixa, sete airbags e farol alto automático.