Q8 e-tron evolui na autonomia, visual e na qualidade de condução

O e-tron foi o primeiro carro elétrico da Audi, um SUV de grande porte que foi revelado em setembro de 2018 e desembarcou no Brasil em outubro de 2020, já com carroceria Sportback, uma das muitas alternativas que a gama recebeu.

Depois de alguns bons anos no mercado, a Audi naturalmente atualizou o modelo e reformulou alguns aspectos que vinham sendo criticados.

De maneira geral, o SUV da Audi parece moderno, elegante e tecnológico – Foto: Divulgação

Com as mudanças, a marca tenta aproximar o carro, que está sendo oferecido no Brasil desde agosto, dos elétricos premium mais modernos.

Mas aí surgiu uma questão: o nome do modelo acabou virando uma designação de gênero, que identifica os veículos elétricos da marca.

Por isso, fez todo o sentido para a montadora rebatizar o seu maior SUV com o mesmo nome do modelo a combustão.

Assim, a partir de agora, o SUV e-tron e o e-tron Sportback (cupê) passam a se chamar Q8 e-tron e Q8 e-tron Sportback, e as versões S passam a se chamar SQ8 e-tron.

Foram experimentadas as versões Q8 e-tron 55 SUV e Sportback, intermediárias em termos de potência e as que oferecem maior autonomia.

O cockpit do Q8 e-tron traz tudo à mão, graças à disposição dos elementos do MMI Touch – Foto: Divulgação

São exatamente essas as vendidas no Brasil por R$ 669.900 na carroceria SUV e R$ 699.900 na Sportback.

As dimensões do novo Q8 não mudaram nada em relação ao seu antecessor – até porque não se trata de uma nova geração, mas apenas de uma atualização.

Números continuam os mesmos

O modelo mede 4,91 metros de comprimento com 1,94 m de largura, 1,63 metro de altura e 2,92 metros entre os eixos. Trata-se de um SUV grande, com muito espaço para passageiros e carga.

O volume do porta-malas tem 569 litros na carroceria do SUV e 529 litros no caso do Sportback. Soma-se a isso os 62 litros adicionais sob o capô dianteiro.

Ambas as carrocerias do 55 e-tron têm dois motores síncrono, um em cada eixo, com 150 kW ou 204 cv cada – é o mesmo usado em outros modelos do Grupo Volkswagen. No total, são até 408 cv, com um torque máximo de 67,8 kgfm.

Na traseira fica um novo para-choque que aprimora o design do difusor – Foto: Divulgação

De todas as evoluções do veículo, a Audi indica que a questão da autonomia foi a mais necessária. E para isso incorporou novas baterias com química melhorada, maior densidade de energia e uma nova estrutura em camadas – maior capacidade em um volume menor.

Para o Audi Q8 e-tron vendido no Brasil, saltou de uma bateria de 95 kWh para outra de 114 kWh. E com isso a autonomia subiu 32%, para 332 km no sistema adotado pelo InMetro.