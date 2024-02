Ora 03 GT exibe boa tecnologia para brigar entre os elétricos

Principal concorrente do BYD Dolphin, carro tem preço de R$ 184 mil e autonomia de 319 km, segundo critérios do InMetro

A chinesa GWM (Great Wall Motor) tem uma estratégia curiosa: para cada tipo de veículo, o grupo chinês cria uma marca, por assim dizer, independente. As picapes ficam sob o guarda-chuva da Poer, os modelos de luxo ganham o emblema da Tank, os SUVs são da Haval e finalmente os modelos elétricos ostentam a marca Ora.

A marca Ora vem chamando a atenção principalmente pelos designs retrofuturistas – Foto: GWM/Divulgação

Um SUV de luxo com a marca Tank e uma picape Poer serão os primeiros produtos do grupo a serem produzidos na fábrica de Iracemápolis, em São Paulo, vendida pela Mercedes-Benz, que decidiu não produzir mais automóveis no Brasil.

Já as duas últimas têm modelos vendidos no Brasil: o SUV híbrido Haval H6 e o compacto elétrico Ora 03.

Como o Ora 03 entrou em um segmento marcado pela chegada do BYD Dolphin, a GWM tratou de lançar uma versão mais despojada para brigar no preço, a Skin, e outra mais completa, a GT (a BYD não perdeu tempo e respondeu com o Dolphin Plus).

Ora 03 GT tem sistema de estacionamento automático e seis modos de condução – Foto: GWM/Divulgação

A marca Ora vem chamando a atenção principalmente pelos designs retrofuturistas. Na versão GT avaliada, o modelo ainda ganha alguns elementos visuais adicionais, como para-choque mais agressivo, entradas de ar nas laterais e detalhe em vermelho na base da grade frontal, nas rodas de 18 polegadas, no para-choque e no aerofólio traseiros, além das quatro pinças de freio.

Além do uso abusivo do vermelho, não há nada em relação ao desempenho que possa justificar uma promoção para a condição de GT.

EQUIPAMENTOS

Em relação a equipamentos, no entanto, a versão GT traz diversos recursos para fazer valer os R$ 34 mil adicionais na tabela, em comparação à Skin – R$ 150 mil contra 184 mil. A começar pela capacidade da bateria, que sobe de 48 para 63 kWh.

Essa mudança aumenta o peso final em 40 kg, com 1.580 kg, mas amplia a autonomia de 232 para 319 km, segundo os critérios do InMetro.

O tempo de recarga total a partir de 15% também aumenta de 3 para 5 horas, com carregador AC de 11 kWh. Já em relação ao desempenho, segundo a GWM não há alteração: o zero a 100 km/h se mantém em 8,2 segundos, com máxima em 160 km/h.

Além da bateria maior, a versão GT adiciona espelho externo com memória, teto solar panorâmico, retrovisor interno eletrocrômico, ajuste elétrico, ventilação e massagem para os bancos dianteiros, carregador por indução, apoio de braços no banco traseiro, 12 sensores, cinco câmeras e cinco radares para controle do entorno do veículo, sistema de estacionamento automático e seis modos de condução.

Aerofólio traseiro é um dos detalhes agressivos do carro – Foto: GWM/Divulgação

MEDIDAS

O Ora é classificado como compacto, mas não é tão pequeno assim, apesar de parecer menor do que é. Ele tem 4,24 metros de comprimento – o mesmo de um hatch médio, como um Volkswagen Golf –, com 1,83 m de largura, 1,60 m de altura e 2,65 m de entre-eixos.

De certa forma, a pequena capacidade do porta-malas, de apenas 228 litros, é um efeito colateral do design. O Ora já foi chamado como uma cópia do Fusca e de mini Porsche.

Mas isso pode ter a ver com o fato de ser assinado por Emanuel Derta, ex-designer da Porsche. Mas por uma questão de justiça, apesar de trazer alguns elementos estéticos semelhantes, é um desenho bastante original.

Por dentro, se mantém fiel ao estilo retrofuturista do exterior. Painéis, console frontal e estilo dos botões lembram modelos antigos, enquanto cluster de instrumentos e central multimídia compartilham o mesmo quadro.

A qualidade geral do carro é muito boa. É perfeitamente montado e, embora não seja um carro de luxo, os materiais são agradáveis ao toque. A posição de condução é confortável, os bancos oferecem bom encaixe e o volante tem uma ótima espessura.

Por dentro carro segue o visual retrofuturista da parte externa – Foto: GWM/Divulgação

Por outro lado, os botões táteis no volante não são muito amigáveis, e não são muito bem iluminados. E é preciso olhar para baixo para consultar o painel com as duas telas de 10,25 polegadas.

Além disso, a tela da central multimídia fica longe do campo de ação do condutor e é preciso se esticar para operá-la com segurança.

SEGURANÇA

Na parte de segurança, o Ora se posiciona entre os melhores. Ele obteve cinco estrelas no Euro NCAP e desde o modelo de entrada oferece sete airbags, sistema anticapotamento, assistente de partida em subida e controle de descida e câmera 360° com assistentes de estacionamento. Traz ainda controle de cruzeiro adaptativo, o assistente de faixa, a, o aviso de colisão frontal e traseira com frenagem de emergência, e o alerta de tráfego cruzado traseiro.