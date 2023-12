Omoda 5 é versão mais moderna do Tiggo 5X e virá ao Brasil em 2024

Veículo chinês pode ser produzido no País e empresa tenta negociar a planta paulista de Jacareí com a Caoa Chery

As marcas Omoda e Jaecoo uniram forças para passar a atuar no mercado brasileiro em 2024. Ambas pertencem ao grupo chinês Chery, com quem compartilham tecnologias e projetos.

Omoda e Jaecoo uniram forças para atuar no mercado brasileiro a partir de 2024 – Foto: Divulgação

Dependendo do mercado, os modelos podem assumir identidades diferentes. No caso do SUV Omoda 5, ele é identificado como Chery na Austrália e como Chirey no México, mas em boa parte dos países em que atua assume o nome como marca e é chamado simplesmente de Omoda 5, como na Rússia, Reino Unido, Chile e Espanha.

Esta mesma estratégia será usada no Brasil – até porque o nome Chery está licenciado para a Caoa.

A empresa chinesa estuda produzir no Brasil e até tenta negociar a planta paulista de Jacareí com a Caoa Chery.

A traseira tem uma das poucas partes cromadas do veículo – Foto: Divulgação

Enquanto esses planos não avançam, a chegada do primeiro modelo, exatamente o Omoda 5, foi confirmada para 2024, com o processo de homologação no início do ano e a chegada efetivamente em meados do ano.

O SUV será lançado tanto em uma versão 100% elétrica quanto numa versão híbrida leve, como a avaliada.

DESENHO

A dianteira é, sem a menor dúvida, o elemento mais dramático e elaborado, resultado que imediatamente remete a um veículo conceito de poucos anos atrás ou a um carro elétrico atual.

As laterais têm linhas de caráter forte, com detalhes em preto – Foto: Divulgação

As laterais têm linhas de caráter forte, com detalhes em preto na parte inferior da carroceria e no teto. Há toques de vermelho em algumas partes inferiores e nos espelhos que combinam bem e dão uma certa jovialidade ao modelo.

A traseira tem uma das poucas partes cromadas do veículo e fica justamente na área inferior do para-choque.

MOTOR

Talvez a parte menos inovadora do modelo seja o trem de força. Ele traz um motor 1.5 litro de quatro cilindros incrementado por um turbocompressor e acoplado a uma transmissão CVT.

Trata-se do propulsor do Tiggo 5X, que na unidade avaliada era numa configuração específica a gasolina e contava com o auxílio de um sistema híbrido-leve de 48V – mesmo recurso presente na versão Pro Hybrid.

Dessa forma, ele oferece 154 cv e 22,6 kgfm. Já a versão 100% elétrica dispõe de um motor de 224 cv alimentado por uma bateria de 61 kWh, o que permite uma autonomia de até 450 km.

Por dentro, o Omoda 5 tenta imprimir um ar de modernidade e requinte – Foto: Divulgação

Na parte de segurança, o Omoda 5 traz seis airbags e os recursos ADAS mais populares como monitoramento de faixa, alerta de colisão frontal com frenagem automática, farol alto automático, e controle de cruzeiro adaptativo.