Por conta da antiguidade e fama, o Honda CR-V não exige nenhuma apresentação protocolar. Está presente no mercado brasileiro desde o ano 2000, na 1ª geração, como um SUV leve. De lá para cá, foi se encaminhando para um perfil mais urbano, de crossover.

Dimensões externas cresceram, mas SUV mante sua personalidade discreta – Foto: Divulgação

Para atender às crescentes exigências de segurança, suas dimensões externas cresceram, mas manteve sempre uma personalidade discreta e eficaz. Essas características aparecem mais valorizadas na variante híbrida da 6ª geração, que desembarca no Brasil nesse 1º trimestre.

Longe de apenas reproduzir o que a versão normal já oferecia, o CR-V Hybrid comunica outra linguagem, transmite sensações diferentes e, claro, dá performances distintas. A ideia da marca japonesa é rivalizar com modelos como Toyota RAV4 e Jeep Compass, ambos híbridos e com preços em torno de R$ 350 mil.

Visual

Estruturalmente, as medidas cresceram, com 4,70 metros de comprimento, com 7 cm a mais, a mesma largura e altura, com 1,86 m e 1,68 m respectivamente, com um entre-eixos 4 cm maior, de 2,70 m.

Capacidade do porta-malas subiu 40 litros e passageiros ganharam mais espaço – Foto: Divulgação

Na estética, mantém os mesmos elementos básicos da versão Turbo Plus, como faróis, lanternas, para-choques e capô, mas com um tratamento visual diferente. Devido aos recursos elétricos, a área útil do CR-V foi ligeiramente reconfigurada.

O crossover usou parte do espaço antes destinado para o pneu sobressalente para instalar a bateria de 1,1 kWh e um kit de reparação de pneus.



Em compensação, a capacidade de carga no porta-malas subiu 40 litros, para 1.068 litros com os bancos rebatidos, além de um ligeiro aumento para o espaço para as pernas, especialmente nos bancos traseiros.

Por dentro, na parte central a tela touch de 9 polegadas se destaca – Foto: Divulgação

Na parte de segurança, o modelo conta com o pacote mais completo do Honda Sensing. Estão incluídos alerta de colisão com frenagem autônoma, inclusive em baixas velocidades, monitoramento de faixa, de ponto cego e de tráfego cruzado, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de engarrafamento, leitor de placas de velocidade, monitor de fadiga do motorista, farol alto automático, câmera de ré e sensores dianteiros e traseiros. Os ocupantes são protegidos por 10 airbags.

Motorização

O SUV está equipado com o trem de força composto de um motor a combustão 2.0 litros com 148 cv e 19,3 kgfm, gerenciado por uma transmissão automática eCVT da ZF com nove marchas pré-programadas.



Além disso, a transmissão apresenta uma segunda relação final mais curta, que melhora a força motriz em baixas velocidades. Ele está acoplado a dois motores elétricos com até 184 cv e 34,2 kgfm de torque, que é também a medida de torque máximo.

Na soma, o sistema gera 204 cv com os mesmos 34,2 kgfm de torque e é capaz de acelerar o carro de zero a 100 km/h em 9,5 segundos. A velocidade máxima fica em 187 km/h.