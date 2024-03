Nova gama BMW X2 ganha em esportividade e estilo

Carro chegou agora à Europa e está confirmado para desembarcar no Brasil no 2º trimestre deste ano

O SUV cupê da BMW, X2, teve uma trajetória acelerada. Não demorou muito entre a apresentação do 1º conceito no Salão de Paris no final de 2016, até o início da produção da 1ª geração, em outubro de 2017. Agora o modelo deu um passo à frente, com o Gen 2, como é tratado internamente pela fabricante.

Carro é considerado uma alternativa esportiva ao X1 – Foto: Divulgação

O carro, considerado a alternativa esportiva ao X1 – com o qual partilha a plataforma FAAR com tração dianteira – chegou agora à Europa e está confirmado para desembarcar no Brasil já no 2º trimestre deste ano.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

E é o fato de compartilharem a mesma estrutura que torna o X2 um sério candidato a ser nacionalizado com a ampliação da fábrica da BMW em Araquari, em Santa Catarina.

O novo BMW X2 é um carro mais inovador do que seu antecessor ao introduzir o conceito SAC (Sports Activity Coupé) no segmento de compactos. Estará disponível em motorizações clássicas, como híbrido suaves e diesel, e também em versões totalmente elétricas, rebatizadas de iX2.

No console está o BMW Curved Display, em que em uma só moldura ficam agrupadas duas telas – Foto: Divulgação

Na Europa, os preços ficam entre 46 mil e 69 mil euros – entre R$ 250 mil e R$ 380 mil. No Brasil, os preços devem ficar entre R$ 300 mil e R$ 450 mil, mesmo patamar dos modelos X1 e iX1.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por fora, o BMW X2 cresceu. Ele mede agora 4,55 metros de comprimento (+19,4 cm que a primeira geração), com uma largura de 1,85 m (+2,1 cm) e uma altura de 1,59 m (+6,4 cm).

MOTOR

Sob o capô, o X2 dispõe de dois motores a gasolina. O da versão sDrive20i é um três-cilindros de 1.5 litro da mais recente geração modular da família de motores Efficient Dynamics.

Ele conta com um sistema mild hybrid de 48V com 19 cv, que somado a seus 156 cv chega a uma potência combinada de 170 cv. Com ele, o X2 chega a 213 km/h e faz de zero a 100 km/h em 8,3 segundos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O outro está na versão M35i xDrive, que traz um motor 2.0 litros de quatro cilindros com 300 cv e 40,8 kgfm (nos Estados Unidos terá 317 cv). Ele empurra o BMW X2 até 250 km/h e de zero a 100 km/h em 5,4 segundos.

Na traseira, destacam-se os arcos das rodas visivelmente salientes e os ombros musculosos – Foto: Divulgação

Ambos recebem câmbio de dupla embreagem com sete marchas, mas o M35i, além de tração integral, conta com suspensão adaptativa de série.

Já as variantes totalmente elétricas do BMW iX2 são a eDrive20 e a xDrive30. A primeira conta com motor apenas no eixo dianteiro e oferece 204 cv e 25,2 kgfm, com zero a 100 km/h em 8,6 segundos e promessa de autonomia de 440 km.

Já a xDrive30 tem duas unidades motrizes – uma por eixo – com 313 cv de potência e 50,4 kgfm de torque, com zero a 100 km/h em 5,6 segundos. Ambas as versões têm máxima de 180 km/h e usam a mesma bateria de 64,8 kWh.