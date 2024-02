Modelo justifica o posto de top da Jeep no Brasil com tecnologia, requinte e recursos off-road

O novo Jeep Grand Cherokee retornou ao Brasil no final do ano passado, sem grande alarde. A discrição tem sentido, afinal o SUV atua em um segmento bastante limitado. Ele está sendo oferecido por R$ 569.990 e ocupa o posto mais alto na gama da Jeep no País. O modelo é o herdeiro direto do Grand Wagoneer, o primeiro SUV de luxo do mundo, lançado ainda nos anos 1960, e que foi ressuscitado pela Jeep como um modelo maior em 2021.

Jeep Grand Cherokee 4Xe – Foto: Divulgação

Essa quinta geração do Grand Cherokee chega ao Brasil apenas na versão 4Xe Plug-in Hybrid, com um motor 2.0 turbo a gasolina e dois motores elétricos, que geram 380 cv e 65 kgfm, gerenciados por um câmbio automático de oito marchas. O modelo conta com uma bateria de 17,3 kWh e oferece uma autonomia de 29 km, segundo os critérios do InMetro (51 km pelo ciclo europeu WLTP).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da intensa renovação na motorização, o SUV apresenta um design completamente revisto em relação à geração anterior, sem perder os laços com a tradição de estilo da marca. Mas não se trata apenas de ganho estético, mas também em termos de capacidade e espaço.

As linhas agora são marcadas por mais arestas e menos curvas. A dianteira ficou menos arredondada e mais angular, de modo a devolver uma forma mais cúbica e opulenta.

Jeep Grand Cherokee 4Xe – Foto: Divulgação

O Grand Cherokee foi lançado em meados de 2021 na versão com duas fileiras de assentos e outra, designada como L, com três fileiras, que é maior em 13 cm no entre-eixos e 19 cm no comprimento. A versão curta tem 4,91 metros de comprimento, 1,80 m de altura, 2,15 m de largura e 2,96 m de entre-eixos. O modelo pesa exatos 2.466 kg e, com isso, tem uma relação peso/potência bem favorável, de 6,49 kg/cv. O zero a 100 km/h é cumprido em 6,3 segundos, com máxima de 206 km/h no modo convencional e de 135 km/h no puramente elétrico.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O novo interior também mereceu bastante atenção da Jeep, com inserções de madeira de nogueira escurecida nas portas, painel e também no volante. O estofamento em couro nos bancos, portas, console frontal e apoios de braço cria um ambiente de conforto e requinte.

Jeep Grand Cherokee 4Xe – Foto: Divulgação

O painel digital é composto por uma tela de 10,25 polegadas, enquanto o display da central multimídia é sensível ao toque e tem 10,1 polegadas. Há ainda um head-up display colorido. Além disso, também há carregador por indução para smartphone, que pode ser conectado através de entradas USB ou via Bluetooth, com espelhamento através de Apple CarPlay e Android Auto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Junto de tudo isso, o modelo é extremamente agradável de conduzir e oferece um alto nível de conforto para os passageiros, até pelas dimensões generosas do modelo. O porta-malas, também espaçoso, tem capacidade de carga de 580 litros.

Jeep Grand Cherokee 4Xe – Foto: Divulgação

Embora não tenha versão definida – é chamado apenas de 4Xe híbrido plug-in ‑, a configuração trazida para o Brasil é bem próxima à Limited e inclui rodas de 20 polegadas, iluminação em led, teto solar panorâmico, chave presencial para trava e ignição, abertura elétrica do porta-malas, sensor de luz e chuva, ar-condicionado duplo, banco dianteiros elétricos, com aquecimento e ventilação, volante e assentos traseiros com aquecimento, banco do motorista e retrovisores externos com memória e retrovisor interno por câmera.

Segurança

Sobre segurança, o modelo traz oito airbags e um pacote ADAS nível 2, que inclui alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo com Stop&Go, reconhecimento de sinais de trânsito, alertas de saída de faixa e de ponto cego, alerta de colisão em cruzamentos, farol alto automático, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

O veículo traz ainda diversos recursos úteis no off-road, como câmera 360º, câmera panorâmica dianteira, câmera de visão traseira, controle de descida e configurador de tração.