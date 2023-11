Honda ZR-V aposta na dirigibilidade de sedã para brigar com concorrentes

O novo Honda ZR-V é meio que um estranho no ninho. Trata-se de um crossover com um desenho totalmente diferente dos outros modelos da marca e com uma proposta bastante incomum para o segmento, que é a de oferecer dinâmica e postura mais própria de sedã que de SUV, apesar de manter características como espaço interno, boa altura livre para o solo e carroceria encorpada.

O ZR-V é produzido no México e chega apenas na versão Touring pelo preço de R$ 214.500. Esse valor empurra o modelo para o confronto com as versões de topo de rivais do segmento de SUVs médio-compactos, como Jeep Compass Limited, Corolla Cross XRX Hybrid e Volkswagen Taos Highline.

A não ser pelo Compass, que é mais alinhado com o perfil aventureiro da Jeep, os demais concorrentes brigam pelo mesmo consumidor, que buscam um carro de passeio com uma pose imponente.

Só que além da pose, o ZR-V oferece também uma posição de condução e um comportamento dinâmico que realmente remete a um sedã.

A plataforma, inclusive, é a mesma do Civic e é por acreditar que seu novo carro será uma alternativa palatável aos antigos consumidores do sedã médio que a Honda aposta em chegar a uma média de 1 mil unidades mensais. Caso se confirme, a Honda vai brigar com o Taos pelo 3º lugar do segmento, com aproximadamente 10% do total.

As medidas do ZR-V seguem o padrão dos SUVs médio-compacto ou C-. Ele tem 4,57 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,61 m de altura e 2,66 metros de entre-eixos.

O porta-malas tem capacidade para 389 litros e a altura livre para o solo é de 17,8 cm. Sob o capô, o SUV traz um motor aspirado com 2.0 litros e quatro cilindros, com injeção multiponto. Ele rende 161 cv e 19,1 kgfm e é gerenciado por um câmbio CVT com sete marchas pré-programadas.

Conceito interno

O interior segue o mesmo conceito estético do Civic, marcado pela grade inteiriça no console frontal, onde ficam as saídas de ar-condicionado digital de duas zonas. Projetado a partir deste console, aparece a tela flutuante de 9 polegadas da central multimídia.

Já o painel traz uma tela digital de 7 polegadas ao lado do velocímetro analógico. No centro, há um console central de duas alturas e logo à frente um tapete para carregamento sem fio de celulares.

Na parte de segurança, o ZR-V traz oito airbags – frontais, laterais, de cortina e de joelhos – e o pacote de recursos ADAS chamado Honda Sense, semelhante ao presente no Honda HR-V, com alerta de colisão com frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo com stop ‘n go e monitoramento de faixa, entre outros.

Ele traz ainda chave presencial, revestimento em couro sintético – claro ou escuro, dependendo da cor externa do veículo – e sensores de obstáculos dianteiros e traseiros e câmera de ré.

São equipamentos que o nivela com os rivais, mas a expectativa da Honda é o ZR-V agrade mesmo por unir elementos de sedãs e de crossover sem abrir mão da dinâmica nem da habitabilidade.

Ficha técnica

