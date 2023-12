SUV da marca francesa já é oferecido no mercado em três versões, que custam a partir de R$ 109.990

A Citroën vem cumprindo à risca o destino traçado ainda na época da PSA, que agora faz parte do Grupo Stellantis. Nessa missão, a marca francesa deve valorizar a simplicidade, o preço acessível e a criatividade. São exatamente estes os três elementos de trabalho do novo C3 Aircross.

Novo SUV compacto adota o estilo C-Cubed, já presente no C3 hatch – Foto: Divulgação

O SUV compacto adota o estilo C-Cubed, já presente no C3 hatch, com volumes blocados e cantos arredondados. Além disso, vai oferecer versões de cinco lugares, que estão chegando agora às concessionárias, e também para sete ocupantes, previstas para o início do ano que vem.

Mas o foco de atração do novo SUV da Citroën deve ser mesmo o preço. Ele está sendo oferecido com cinco lugares em três versões: Feel, Fell Pack e Shine, que custam respectivamente R$ 109.990, R$ 119.990 e R$ 129.990.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Todas as versões são equipadas com o motor 1.0 turbo de três cilindros flex de 125/130 cv e câmbio CVT com sete marchas pré-programadas – este conjunto é o mesmo usado pelo Fiat Pulse, também da Stellantis.

A marca garante que a versão de sete lugares estará disponível para todas as configurações, mas não revelou quanto este opcional irá adicionar ao preço final.

Por dentro o acabamento e os materiais são simples – Foto: Divulgação

Na verdade, todos os modelos já terão de série os cintos de segurança e os encaixes no piso do porta-malas e será preciso apenas adquirir os bancos adicionais e encaixá-los.

CONFIGURAÇÕES

Isso permitiria que fosse modulado para 5, 6 ou 7 lugares, de acordo com a necessidade do consumidor. E para facilitar essa reconfiguração, cada um desses bancos adicionais pesa cerca de 8 kg, uma versatilidade que deixa o Aircross em vantagem em relação ao Chevrolet Spin, que tem os bancos fixos tanto na versão de cinco quanto de sete lugares, enquanto no modelo da Citroën os bancos podem ser removidos para liberar totalmente o porta-malas de 493 litros.

No visual, o novo C3 Aircross traz elementos estéticos do hatch. A frente carrega no alto a logomarca do double chevron centralizada, ladeada por frisos que conectam os conjuntos óticos principais.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Acima, contornando as laterais do capô, fica a assinatura luminosa em led, enquanto abaixo vêm os faróis de neblina. A frente é dominada pela enorme grade que vai de alto a baixo, cortada horizontalmente pelo para-choque na cor do veículo.

O veículo tem 4,32 metros de comprimento e 1,72 metro de largura – Foto: Divulgação

TAMANHO

Nas laterais e na traseira, o Aircross também lembra o C3 hatch, mas em proporções bem mais imponentes. O novo SUV tem 4,32 metros de comprimento, 1,72 m de largura, 1,64 m de altura com entre-eixos de 2,68 m. A altura de 20 cm para o solo ajuda a formar bons ângulos de ataque e de saída, de 23,8° e 32°, respectivamente.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além desse lado criativo, essas soluções tornam a escala de produção mais viável, já que impõem menos particularidades às versões.

Outro exemplo disso está nas peças de acabamento no interior, que traz exatamente os mesmos conjuntos usados no C3 hatch como painel digital de 7 polegadas, console, volante, tablier e tela da central multimídia wide de 10 polegadas.

O padrão dos materiais de acabamento é bastante simples. Dependendo da versão, o SUV pode até receber revestimento em couro, mas com exceção dos bancos, todas as áreas de toque recebem plásticos rígidos.

O veículo oferece, por outro lado, algumas soluções próprias para um carro com um interior mais amplo e três fileiras de bancos.

Nas versões de sete lugares, o ar-condicionado possui compressor e trocador de calor reforçados e conta com um ventilador independente para impulsionar o ar resfriado por saídas de ar instaladas em um console no teto, para alcançar as fileiras de trás.

Os dois lugares da terceira fileira contam com saídas USB e porta-copos individuais. Para abrir passagem a ela, os acentos da segunda fileira rebatem o encosto e elevam o assento, com o auxílio de amortecedores a gás. Com a segunda fileira rebatida e sem os bancos da terceira fileira, a capacidade de carga ultrapassa os 1.000 litros.

MOTOR

Na parte de motorização, não há qualquer alteração notável em relação ao trem de força aplicado em modelos da Fiat como Pulse, Fastback e Strada, ou mesmo no Peugeot 208 Turbo.

Motor de três cilindros é o mesmo usado em modelos da Fiat, como Pulse e Fastback – Foto: Divulgação

Trata-se de um propulsor de três cilindros com 125/130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, com gasolina e etanol. Esse motor conta com um sistema eletrônico de controle nas válvulas de admissão, MultiAir III.

O câmbio é continuamente variável, CVT, com sete marchas pré-programadas. O conjunto dispõe de três modos de condução: econômico, normal e Sport.

O C3 Aircross estará disponível nas cores sólidas Preto Perla Nera, Vermelho Rubi e Branco Banquise e nas metálicas Cinza Artense, Cinza Grafito. As cores podem ser combinadas com o teto em branco ou em preto.

CONFORTO

Em relação aos equipamentos, dependendo da versão o C3 Aircross traz ar-condicionado analógico, trava com controle remoto na chave, vidros e espelhos elétricos, multimídia com espelhamento e rodas de liga leve de 16 ou 17 polegadas.

Na parte de segurança, o SUV é bastante modesto. Além dos itens obrigatórios, como airbags frontais, luzes diurnas, controle de estabilidade e ABS, possui apenas airbags laterais, assistente de frenagem de emergência, que intensifica a ação dos freios, monitoramento da pressão dos pneus, câmera e sensor de ré e controle de cruzeiro com limitador de velocidade.