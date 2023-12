Chevrolet Blazer EV pode chegar ao Brasil no próximo ano

Carro passou a ser fabricado no México, em planta que recebeu investimento de um bilhão de dólares

A chegada do Chevrolet Blazer EV reafirma a intenção da General Motors de intensificar sua ofensiva elétrica. Mas o mais interessante é que este SUV é fabricado no complexo Ramos Arizpe, Coahuila, no México, que recebeu um investimento de um bilhão de dólares para transformar as linhas para a produção de veículos elétricos.

Nos EUA, o Blazer custa cerca de US$ 35 mil e poderia chegar no Brasil por R$ 350 mil. – Foto: Divulgação

Isso significa que a Chevrolet no Brasil terá a chance de trazer este e os novos modelos elétricos contando com o incentivo fiscal acordado entre os dois países.

Na lista de modelos que serão feitos por lá está o novo Equinox EV, que será lançado no mercado norte-americano no próximo ano e deve ser importado em seguida.

Já o Blazer seria trazido para brigar no segmento do Jeep Commander e do Chery Tiggo 8.

Central multimídia não é compatível com Apple Carplay e Android Auto – Foto: Divulgação

VALORES

Nos Estados Unidos, o Blazer custa cerca de US$ 35 mil (R$ 175 mil) e poderia chegar no Brasil por R$ 350 mil.

No caso da versão EV, ela começa em US$ 56.700, o equivalente a R$ 280 mil. Se importada, poderia chegar com preços em torno de R$ 560 mil.

O Blazer EV virá em três acabamentos: LT, RS e SS. Cada um deles traz seu próprio caráter e DNA, com detalhes que vão desde uma aparência monocromática, visual esportivo, grade preta e rodas de 19 e 21 polegadas, dependendo da versão.

O Blazer EV virá em três acabamentos: LT, RS e SS – Foto: Divulgação

O Chevrolet Blazer LT eAWD chega ao mercado com uma potência de 288 cv, 333 kgfm de torque e autonomia de até 449 km por carga, no padrão EPA (Agência de Proteção Ambiental) dos Estados Unidos.

A variante RS tem dois tipos de tração: o RWD de 340 cavalos de potência, 325 kgfm de torque e atinge uma autonomia de 515 quilômetros por carga, enquanto o eAWD gera 288 cavalos de potência e 333 kgfm de torque.

Por fim, o Chevrolet Blazer EV SS eAWD vem com uma potência de 557 cavalos e 648 kgfm de torque.

DESENHO

Na versão SS avaliada, está presente uma estética mais agressiva, destacando na dianteira uma grade com um design exclusivo, carroçaria em dois tons e rodas de liga leve de 22 polegadas.

Versão LT do veículo tem autonomia de até 449 km por carga – Foto: Divulgação

No interior, o volante é plano na parte inferior, as saídas de ar trazem um desenho tipo turbina, painel de instrumentos é colorido com 11 polegadas e a tela central tem imponentes 17 polegadas.

Vale ressaltar que, estranhamente, a central multimídia não é compatível com Apple Carplay e Android Auto.

O espelhamento do celular é substituído pelos aplicativos disponibilizados pela Google, que fez uma aliança com a General Motors.