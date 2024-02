Sem dúvida, a questão do consumo de combustível é um dos parâmetros mais importantes a serem levados em conta quando se vai escolher um automóvel atualmente. Principalmente porque a chegada de novas marcas, modelos e tecnologias mudou os parâmetros e precisa ser avaliada.

Uma dessas novas tecnologias é DM-i, apresentada pela BYD no SUV médio híbrido Song Plus, que acabou impulsionado as vendas do modelo no mercado brasileiro – ele foi o mais vendido da marca chinesa no Brasil em 2023, com cerca de 7.500 unidades entre abril e dezembro.



Nessa atualização, o foco central foi mesmo o visual.

Isso porque as linhas do SUV atualmente vendido no Brasil até destoam dos modelos mais modernos da marca, como os elétricos Dolphin e Seal que seguem o estilo Ocean Face.



O Song Plus com este novo visual deve chegar às concessionárias da marca entre o 2º e o 3º trimestres de 2024. A aparência justifica o modelo ser conhecido como Seal U em outros mercados, pois a frente traz diversas similaridades com o sedã.



Caso do capô que conecta o para-choque com o para-brisa, os faróis em forma de gota e um pequeno gancho na parte inferior e os frisos que remetem a guelras. Na traseira, as lanternas foram redesenhadas e estão mais baixas.



A parte mecânica, que foi o foco da apresentação da BYD no México, possui diferenças em relação à versão vendida no Brasil, principalmente na potência e torque.

Motorização

O motor a combustão é o mesmo 1.5 litro de quatro cilindros, mas aqui ele recebe um turbo que eleva a potência de 110 para 139 cv e o torque de 13,8 para 22,4 kgfm, em ambos os casos com câmbio CVT.

Já o motor elétrico dianteiro perde potência, de 204 para 179 cv, mas ganha em torque, indo de 30,6 para 32,2.

Tela da central multimídia de 12,8 polegadas é flutuante e giratória – Foto: Divulgação

No final, a potência e o torque combinados que são liberados pelos módulos de controle dos motores ficam no mesmo valor: 235 cv e 40,8 kgfm.

No modelo avaliado, ele conta com uma bateria de 18,3 kWh contra 8,3 kWh na versão vinda para o Brasil. Com isso, a autonomia no modo elétrico sobe de 110 km para 234 km.

No Brasil, o Song Plus está sendo oferecido por R$ 229.800.