BYD apresenta o sedã esportivo elétrico Seal

Modelo tem dois motores instalados, um em cada eixo, e chega ao Brasil com o preço de R$ 296.800

Para usar uma imagem já consagrada, a chegada da BYD no mercado brasileiro foi como colocar um tubarão na piscina. Com o lançamento do compacto Dolphin, o padrão de preços de modelos elétricos mudou radicalmente – todos, sem exceção, rebaixaram a tabela.

Seal tem a chancela da maior fabricante de veículos elétricos do mundo – Foto: Divulgação

A marca chinesa, que é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo (somando automóveis, utilitários e caminhões), resolveu apostar com o sedã esportivo médio Seal, um segmento cativo das marcas de luxo.

E esse é mesmo o alvo do novo BYD. O preço de R$ 296.800 o coloca em vantagem num confronto direto com modelos como Mercedes-Benz CLA Coupé, BMW 218 Grand Coupé e Audi A5 40, que custam sempre bem acima de R$ 300 mil. Detalhe: todos têm motores a combustão, enquanto o Seal é 100% elétrico.

Para começar, o Seal chama a atenção por conta do design. As linhas são limpas e aerodinâmicas, com um perfil alongado e sinuoso, frente baixa e traseira alta.

Design moderno é um dos pontos de atenção do novo sedã da BYD – Foto: Divulgação

Faróis bem afilados e as luzes de direção aparecem como um apêndice em forma de gancho. Já as luzes de rodagem diurna são de quatro frisos em forma de arco.

Já as lanternas são em led cobertos por uma máscara perfurada. Outro elemento que se destaca é o teto totalmente em vidro, sem qualquer travessa de reforço.

Mesmo sendo um modelo com mais de duas toneladas (2.185 kg), é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 3,8 segundos.

Sedã carrega dois motores

A potência é gerada por dois motores instalados um em cada eixo, com tração integral AWD. O motor dianteiro rende 218 cv e 23,4 kgfm, enquanto o traseiro gera 313 cv e 36,7 kgfm. A máxima fica em 180 km/h.

Central multimídia tem navegação GPS e espelhamento por Android Auto ou Apple Car Play – Foto: Divulgação

O conjunto é alimentado por uma bateria de 82,5 kWh, montada em lâminas estruturada em forma de colmeia.

Na medição do InMetro, a autonomia é de 372 km e a recuperação de carga de 30 a 80% em carregador ultrarrápido leva 30 minutos.

Já o carregador que acompanha o Seal, de 7,2 kW, precisa de mais de 12 horas para uma recarga total. As rodas são de 19 polegadas e calçam pneus 235/45.

Na parte de segurança, o sedã traz sensores de estacionamento, câmera 360º, oito airbags, monitor de ponto cego, alerta de colisão, lateral e traseira com frenagem autônoma, leitor de placa com alerta de velocidade e controle de cruzeiro adaptativo.

A central multimídia tem navegação por GPS e espelhamento por Android Auto ou Apple Car Play.