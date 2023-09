Unhas de gel: como cuidar delas no dia a dia

O alongamento de unhas é uma tendência que conquistou as brasileiras. Seja de fibras de vidro, acrílico, aplicação em gel ou extensões de plástico, elas ajudam no fortalecimento e crescimento das unhas naturais, sendo também uma ferramenta para aumentar a autoestima.

Muitas mulheres optam pela técnica por causa da praticidade e durabilidade do alongamento. “Além de produtos de qualidade, é preciso buscar uma profissional com qualificação, que entenda o procedimento desejado e a estrutura da unha natural”, explica Grazielle Matos, especialista em nail designer. Para que o alongamento dure ainda mais e a manutenção ocorra sem problemas, é necessário ter alguns cuidados no dia a dia e em casa. Confira quais são eles:

Higienize as unhas: “Evitar restos de alimentos, cremes, produtos ou sujeira embaixo das unhas é fundamental para não deixar o local úmido e proliferar fungo”, orienta a especialista. “Uma dica de ouro é usar uma escova própria para unhas ou roupas para fazer a limpeza logo depois de comer ou sempre que sentir necessidade”, complementa.

Não lixe as unhas em casa: “Parece simples, mas quando lixamos o alongamento, alteramos sua curvatura e estrutura, deixando a unha de gel mais grossa e longe do acabamento com efeito natural feito pela profissional”, elucida. “Além disso, a unha vai perder a resistência, ficando mais propensa a quebrar com o impacto e batida em objetos e móveis”, destaca Grazielle.

Use luvas: “Toda vez que for utilizar um produto químico na rotina da casa, como detergente, água sanitária, sabão em pó ou cloro, proteja as unhas. Alguns deles são corrosivos e podem alterar as moléculas do alongamento, interferindo na qualidade e deixando as unhas frágeis”, reforça.

Não coloque as unhas na boca: “Mulheres que roem as unhas encontram nas técnicas de alongamento uma forma de tê-las grandes e bonitas. É preciso cuidado com o hábito de levar a unha até a boca, porque o ácido presente na saliva contribui para corroer o gel, danificando a estética”, salienta a especialista.

Retire o esmalte dois dias antes da manutenção: “Isso evita manchas e colorações indesejadas provenientes de algumas pigmentações de esmalte. O ideal é usar um removedor próprio para unhas, pois esse produto não impacta nas moléculas do material usado no alongamento, garantindo a qualidade por mais tempo”, compartilha Grazielle.

Atenção ao realizar as tarefas do dia a dia: “Unhas em gel são resistentes, mas não inquebráveis. Algumas mulheres abrem latinhas, apertam botões, lavam louça sem os cuidados necessários. É importante observar e definir o comprimento e formato de alongamento que melhor se adaptam a sua rotina”, sugere.

Faça a manutenção: “O recomendado é voltar à profissional a cada 20 dias, principalmente por causa do crescimento da unha natural. A manutenção não cuida apenas da estética e beleza da unha em gel, mas verifica se houve deslocamentos e infiltrações no alongamento, evitando que isso se torne um problema futuro”, finaliza.