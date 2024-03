3 tipos de barba que vão bombar em 2024

É fato: a barba não só deixa qualquer visual estiloso, mas também faz com o que o homem fique mais satisfeito com sua aparência. Afinal, é versátil e pode ser moldada para complementar o formato do rosto, harmonizando proporções e realçando características positivas.

Esse “up” na autoestima, faz, sem dúvida, muita diferença na forma como o homem se vê e se comporta. Então, que tal abrir mão dos formatos tradicionais e experimentar novos estilos?

Allan Calixto, embaixador da GBS (GA.MA Barber Series), considerado uma das maiores referências brasileiras no mundo da barbearia, elege as três barbas que são tendência em 2024. Faça sua escolha!

Barba degradê

Segue o mesmo estilo do corte degradê, porém nos fios do rosto. Trata-se de pelos mais curtos na área da costeleta, que vão crescendo gradativamente até a altura do maxilar, onde ficam mais longos e volumosos. “O segredo aqui é manter mais volume de barba no queixo enquanto as costeletas ficam mais marcadas na máquina, para um efeito degradê que acentue bem o formato do rosto”, diz Calixto. Esta é uma ótima opção para quem quer um look moderno e descolado!

Barba por fazer

Democrática, esta é uma barba despojada e mais descontraída, que nunca sai de moda e é uma das grandes apostas para 2024. “Para conferir um toque especial, é preciso sempre deixar o corte bem desenhado no contorno da barba”, diz o barbeiro. “Vale destacar que essa barba costuma ser mais curtinha, com pelos rentes ao rosto, em torno de 3 a 5 milímetros”, completa. É um estilo que requer menos manutenção, ideal para homens que buscam praticidade e elegância.

Barba mais cheia no queixo

“É aposta certa para quem deseja afinar o rosto”, afirma Allan Calixto. Detalhe: a barba harmoniza perfeitamente com o rosto quadrado, onde as linhas do maxilar são bem definidas. Isso porque, para manter a marcação das linhas, o ideal é deixar a barba mais curta nas laterais e cheia na parte inferior do queixo.

Sobre Allan Calixto: com uma carreira de mais de vinte anos, Allan Calixto é hoje uma das maiores referências brasileiras no mundo da barbearia, além de ser reconhecido como o “rei do degradê”, corte famoso entre os homens, que é mais alto no topo com uma finalização mais baixa nas laterais e na nuca.