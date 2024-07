Tendências em moda e decoração na 17ª Mega Artesanal

Por Camila Barini- Be On Press

Moda e decoração devem ganhar mais toques de vermelho no inverno de 2024 e no verão de 2025. Desde os tons mais fechados, abertos e brilhantes, ou profundos, como o burgundy e o bordô, prometem ser grandes apostas para o período e trazer muita personalidade também no mercado artesanal. Um leque de possibilidades criativas e comerciais, apresentadas por técnicas que vão desde o crochê, o tricô, a costura e a feltragem, poderão ser contempladas na feira Mega Artesanal, que ocorrerá entre os dias 27 e 31 de julho, no São Paulo Expo.

O artesanato destaca-se por uma infinidade de técnicas e tendências desenvolvidas por artesãos, responsáveis pela elaboração de peças com materiais duráveis, muitas vezes exclusivas e criativas, perfeitas para montar um look da moda ou compor a decoração de diversos ambientes. Entre as apostas das próximas estações estão a composição do vermelho com outras cores mais neutras, como o preto, o branco e o cinza.

Na moda, o resgate do artesanal – o chamado craftcore – está em alta nas peças produzidas em crochê para todas as estações do ano. Com a chegada do inverno, peças como ponchos, capas, cardigãs oversized, cachecóis, vestidos longos e peças masculinas devem ganhar destaque neste ano, acompanhadas de acessórios como bolsas, chapéus e cintos.

Na decoração, itens que tornem o lar confortável, aconchegante e criativo são apontados como tendência para 2025, entre eles as peças feitas à mão, customizadas e que despertem emoções. Painéis, cortinas e luminárias de macramê, com nós elaborados e padrões geométricos; jogos de sousplat artesanais, peças de patchwork e itens que levam fibras naturais são exemplos dos que terão alta procura e que também poderão ser vistos durante a Mega Artesanal 2024.

“Crochê, macramê e acessórios, peças para decoração de festas, mesa posta e artesanato na moda estão em alta, entre as tendências do mercado para este ano que certamente serão encontrados na Mega Artesanal”, enfatiza Rita Mazzotti, diretora da WR São Paulo e responsável pela organização da feira.

A 17ª edição da feira, que acontece entre os dias 27 e 31 de julho, na capital paulista, vai reunir indústria, comércio, ateliês, artesãos e artistas, que ditam as tendências do setor. Trata-se do maior evento de produtos e técnicas para arte, artesanato e artes manuais da América Latina. O evento oferece produtos, matérias primas, projetos, desafios, exposições, além de cerca de 50 mil aulas, palestras, workshops, encontros, negócios, entre outras oportunidades, estimando receber cerca de 100 mil visitantes neste ano.

Além de produtos prontos para os amantes das artes manuais, a feira ainda oferece uma grande variedade de oficinas, a maioria gratuitas, promovidas pelas marcas expositoras. São cerca de 10 mil cursos e demonstrações diariamente, passados por especialistas nas mais variadas técnicas e produtos.

Os ingressos para a Mega Artesanal 2024 estão disponíveis com descontos pelo wrsaopaulo.com.br/megaartesanal.

A WR é especializada na promoção e organização de feiras e congressos, nacionais e internacionais. Em 2003, entrou no setor de arte, artesanato e artes manuais e, desde então, responde pela realização das principais feiras do setor, com ênfase na oferta de cursos, oficinas e workshops para capacitação e reciclagem de técnicas e de espaços de inspiração, com exposições, simulações de ambientes, instalações etc. Integram ainda o calendário de feiras a Artesanal Sul (Porto Alegre/RS), a Artesanal Nordeste (Olinda/PE), a Brazil Patchwork e Scrapbooking Show (São Paulo/SP), e a Criativa SP (São Paulo/SP).

