Moda inverno: consultora ensina como combinar marrom com estilo

Neste inverno, a cor marrom domina as passarelas e guarda-roupas. Para auxiliar as mulheres a explorarem todo o potencial desta tendência, Camila Cavalcante, consultora de moda e estilo e fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, compartilha suas melhores dicas para combinar marrom com diversas cores, criando looks que exalam sofisticação e modernidade.

Marrom com verde: esta combinação remete à natureza, com um visual que transborda harmonia. Os tons terrosos se complementam, proporcionando uma aparência equilibrada e natural. Camila sugere apostar em peças como casacos marrom combinados com calças ou blusas verdes para um look casual e sofisticado.

Marrom com azul

Combinação do marrom com azul garante um visual refinado e moderno – Foto: Mary Markevich – Freepik

Elegância define esta dupla. O azul, uma cor tradicionalmente associada à serenidade e confiança, quando combinado com marrom, garante um visual refinado e moderno. “Uma camisa azul marinho com uma calça marrom de alfaiataria é uma escolha certeira para quem busca sofisticação”, aconselha Camila.

Marrom com roxo: para quem deseja um toque de criatividade, o roxo é a escolha ideal. Esta cor traz um ar de originalidade ao marrom, resultando em looks estilosos e únicos. Camila recomenda experimentar acessórios roxos, como bolsas ou lenços, para dar um toque de cor a uma base marrom.

Marrom com vermelho: o vermelho traz poder e energia ao marrom, conferindo um ar super refinado. “Um casaco marrom com um vestido vermelho é uma combinação poderosa e marcante, perfeita para ocasiões especiais”, sugere a consultora.

Marrom com laranja: o laranja, com sua energia vibrante, equilibra o ar sério do marrom. Esta combinação é ideal para quem busca transmitir criatividade e dinamismo. Camila sugere o uso de suéteres laranja com calças marrom para um look que chama a atenção de forma positiva.

Marrom com amarelo: a luminosidade do amarelo contrasta lindamente com o marrom, criando uma combinação alegre e iluminada. “Para um look diurno cheio de vida, uma saia amarela com uma blusa marrom é uma excelente escolha”, destaca Camila.

Além dessas combinações, Camila enfatiza a importância de escolher peças que valorizem o corpo e transmitam a personalidade de quem as veste. Segundo a especialista, o segredo está em balancear cores e texturas, criando composições visuais agradáveis e modernas.