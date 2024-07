Cuidados para preservar brilho e beleza de semijoias

Acessórios acrescentam um toque de elegância e estilo ao visual. Para que nunca percam o brilho e se mantenham bem conservados, é essencial saber como cuidar deles adequadamente e evitar que escureçam. É importante também buscar produtos de boa qualidade, desenvolvidos para resistir ao tempo e manter sua beleza. No entanto, além de escolher bem as semijoias, alguns cuidados como a limpeza adequada e o armazenamento correto também são fundamentais para prevenir o escurecimento dos itens.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Marcos Pertile, sócio diretor da Mapa da Mina Acessórios, rede de franquia especializada em semijoias com produção própria, explica que “o armazenamento adequado dos produtos também faz toda a diferença em sua preservação. Organizadores de peças como maletas, caixas ou acessórios de parede, ajudam a evitar danos e garantem que as semijoias permaneçam impecáveis ao longo do tempo”.

As peças, especialmente as douradas, podem escurecer devido à oxidação causada pelo contato com água, pele, produtos químicos e até mesmo ácido úrico. “Esse processo natural, assim como a maçã que escurece depois de cortada, não indica defeito nas peças, mas sim uma reação comum. O contato com produtos de limpeza, cremes, perfumes, água do mar, cloro da piscina e poluição podem acelerar esse escurecimento, ” afirma Marcos.

Como alternativas para preservar as peças, o profissional recomenda alguns métodos simples de limpeza que podem ser realizados em casa:

Pasta de dente branca: aplique uma fina camada de pasta de dente branca em uma flanela ou nos dedos. Esfregue suavemente sobre a semijoia e deixe agir por cinco minutos. Enxágue abundantemente em água corrente e seque com um pano macio para polir;

Bicarbonato de sódio: misture uma colher de chá de bicarbonato de sódio com água até formar uma pasta. Use uma escova de dentes de cerdas macias para esfregar a pasta na semijoia. Deixe agir por cino minutos, enxágue bem e seque com um pano macio;

Sabão em pó: em um recipiente, dissolva um pouco de sabão em pó em água morna, deixe as semijoias de molho na solução por cerca de 10 minutos, depois enxágue bem e seque com um pano macio;

Detergente neutro: pingue algumas gotas de detergente neutro em uma escova de dentes com cerdas macias. Esfregue suavemente a semijoia, enxágue bem em água corrente e seque com um pano macio.

Há também os produtos próprios para limpeza de semijoias, que limpam instantaneamente e conservam por mais tempo as peças folheadas, banhadas ou chapeadas. A composição retira a oxidação e gordura, mas deixa ainda, uma camada de proteção no objeto. São ideais para semijoias revestidas ou que contenham ouro, prata ou aço.