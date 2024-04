Cinco modelos de bolsas para investir neste inverno

Inverno se aproxima e com ele chegam novas oportunidades para aproveitar as últimas tendências da passarela

O inverno se aproxima e com ele chegam novas oportunidades para renovar o guarda-roupa com as últimas tendências da passarela. Porém, muitos olhos se voltam ao vestuário, deixando uma peça indispensável do look de fora: as bolsas, acessórios que além de complementarem qualquer visual, são práticas, úteis e por que não dizer confortáveis? Para ajudar você a apostar nos modelos da temporada, Lethycia Schulter Bodan, gerente de estilo da Usaflex, compartilha dicas valiosas sobre como escolher as bolsas perfeitas para aproveitar os dias mais frios. Todas as bolsas estão disponíveis nas lojas físicas da marca.

Bolsa matelassê

As bolsas matelassê são verdadeiros clássicos da moda, que nunca saem de estilo e sempre adicionam um toque de sofisticação ao visual. Neste inverno, elas estão mais em alta do que nunca, sendo uma escolha certeira para quem quer investir em um acessório versátil e elegante. Os modelos matelassê da coleção de inverno 24 da Usaflex fazem sucesso por sua costura acolchoada, que adicionam uma textura comfy, e suas alças de correntes metalizadas deixam o visual ainda mais elevado.

Bolsa tiracolo

Dentre a variedade de modelos de bolsas que dominam o cenário fashion, a bolsa tiracolo destaca-se como uma escolha inegavelmente elegante e prática, seja qual for a estação. Sua alça longa e de couro trançado a torna versátil o suficiente para ser usada tanto no ombro quanto cruzada, permitindo a liberdade de movimento das mãos.

Bolsa Croco

A textura croco também é um modelo atemporal, uma vez que são a solução para quem busca uma produção clássica e luxuosa. Suas alças reguláveis deixam tudo funcional. Para um look casual chic, Lethycia indica combiná-la com jeans, camisa branca e um blazer. Para ocasiões mais formais, um vestido de corte clássico e saltos altos.

Bolsa Tote

Clássica Tote é mais uma vez destaque no inverno como um verdadeiro símbolo de elegância e praticidade. Com um formato que varia entre médio e grande, essa peça conquistou o coração das mulheres modernas que desejam unir utilidade e estilo em uma única escolha. Seu design inteligente a torna uma parceira essencial para a rotina agitada, oferecendo espaço generoso para acomodar todos os itens indispensáveis do dia a dia.

Comfy Bags

O conforto continua ganhando destaque no mundo da moda, e não é diferente nas bolsas. As chamadas ‘comfy bags’ são modelos que valorizam o conforto sem abrir mão da estética e funcionalidade. Esse estilo é conhecido por utilizar peças mais soltas, tecidos leves e macios, e acessórios práticos que proporcionam conforto no dia a dia, visto que são projetadas para serem aconchegantes e práticas, oferecendo uma experiência confortável. A [nome do modelo] é uma opção perfeita para quem procura uma costura diferenciada para este tipo de modelo.

Fonte: Usaflex, pioneira na fabricação de calçados e bolsas de couro que priorizam a inovação, estilo e conforto para mulheres.