Laços, tons terrosos, volume: saiba o que será tendência na moda festa outono inverno

As semanas de moda, também conhecidas como Fashion Weeks, são eventos que ocorrem semestralmente em algumas cidades do mundo, apresentando, através do olhar de marcas e designers renomados, as coleções e tendências de moda que nortearão as próximas estações. “As Fashion Weeks são excelentes fontes de pesquisa e inspiração para as principais tendências que iremos trazer para o mercado traduzidas em detalhes, cores, texturas e modelos”, comenta Silvia Fregonese, designer e proprietária do Atelier Silvia Fregonese, especializado em moda noiva e festa.

Uma das mais fortes apostas para a temporada, que foi apresentada tanto na alta costura quanto no Prêt-à-porter, que é a moda já “pronta para vestir”, são os laços. “Um detalhe feminino e delicado, que pode ser usado como um acessório de cabelo ou como um detalhe de um vestido de festa”, comenta a designer. “O laço, nesta temporada, vem apresentado de várias formas na moda festa, desde detalhes pequenos até maxi laços que se destacam na peça”, complementa.

Outra tendência que nunca sai da moda festa e que promete seguir firme para as próximas estações é o brilho. “Tecidos com bordados, paetês e brilho sempre foram predominantes na moda festa. Neste ano, aparecem com ainda mais intensidade”, explica a estilista.

Tendência brilhos – Foto:

Já quando se trata de modelagens, o modelo sereia, ajustado ao corpo e mais volumoso na parte inferior apareceu em diversos desfiles. “O vestido sereia valoriza muito o corpo feminino, e é um dos queridinhos das noivas e convidadas”, comenta Silvia. As saias volumosas, com tecidos encorpados e em tule também ganharam as passarelas e prometem ser protagonistas nas festas. “Modelos de vestidos mais minimalistas, sem bordados ou muitos detalhes, podem ganhar personalidade com saias volumosas”, elucida.

Tendência shape sereia + volume – Foto:

Já falando em cores, as Fashion Weeks apresentam alguns tons de destaque que costumam figurar nas estações seguintes. “Neste ano, veremos a predominância dos tons terrosos, do vermelho, do azul cobalto e do amarelo, cores que transitam da moda “todo dia” para a moda festa”, finaliza a designer.