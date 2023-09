Tudo em crochê: confira tendências do estilo ‘quadradinho’

Looks em croppeds, saias longas e vestidos em crochê devem marcar a próxima estação, com combinações que vão desde o brilho até estampas

Neste mês é comemorado o Dia Mundial do Crochê (12 de setembro). E essa peça clássica do guarda-roupa que nunca sai de moda e pode ser usada em qualquer estação do ano, volta com tudo nesta próxima estação, se encaixando em todo e qualquer look. E entre as maiores tendências para a próxima temporada estão as peças estampadas com “quadradinhos”, que chamam atenção pelas cores e pelos detalhes.

“Também conhecidos como Granny Square, o quadradinho da vovó é uma técnica que consiste em tecer vários quadrados para unir e formar um vestido, uma calça, saia, blusa, e até bolsas. É uma tendência que está em alta e traz uma sensação nostálgica”, disse Juliane Matuguma, professora de crochê da Novelaria, espaço especializado em artes manuais em São Paulo.

“O crochê é uma peça versátil que sempre retorna com força na primavera e verão, atualizado com as cores e modelagens do momento. Croppeds e conjuntos com saias longas estarão em alta mais uma vez. Podem ser usados combinando com um tênis e jaqueta, por exemplo, ou com uma sandália e rasteira, para quem gosta de um estilo mais despojado, para um passeio na praia ou parque”, comenta Juliane.

Segundo a especialista, as blusas casam muito bem com jeans ou alfaiataria. Outra dica é apostar em conjuntinhos para o dia a dia ou vestidos mais curtos, que dá para complementar com uma jaqueta ou uma bota, ideal para sair à noite.

Para quem prefere um estilo mais ousado, a dica é optar por acessórios, como toucas, ou roupas de crochê com detalhes em brilho. Outra opção para deixar o look mais estiloso é a customização de jeans, com mangas em crochê.

