Tendências de moda e beleza para apostar em 2024

No mundo da moda e da beleza, é comum vermos novas peças e hábitos ganhando adeptas ou aquela tendência de muitos anos atrás ressurgindo de cara nova. Para você começar o novo ano com pé direito e por dentro das novidades, separamos algumas das principais apostas para a próxima temporada, de acordo com especialistas.

Peach Fuzz

A cor do ano de 2024, eleita pela Pantone, promete ser uma das principais tendências que vão dominar as ruas. Peach Fuzz é um coral suave, que transmite tranquilidade e é a cara do verão. De acordo com a consultora de imagem e estilo, Marina Gazolla, uma das grandes apostas para usar a cor é no look monocromático. “O Peach Fuzz não cansa visualmente e nem beira o exagero. Então, use e abuse de macacões, vestidos e conjuntos. Uma produção inteira nessa cor pode até mesmo alongar a silhueta. Outra opção é se jogar no tom sobre tom, brincando com as diferentes nuances da cor escolhida pela Pantone”, recomenda a especialista.

Honey Hair

Chegou a vez do loiro “melado” fazer as cabeças! Para 2023, a aposta de coloração são os fios descoloridos em contrastes mais suaves, com predominância dos tons quentes. A tendência, que tem adeptas como Rihanna e Kim Kardashian, chega ao Brasil através da nova coleção Conexão, da rede Werner Coiffeur, que dita as principais tendências de corte e cor para o próximo ano. “Para adaptar ao estilo das brasileiras, recriamos o honey hair com nossa assinatura, que mescla diferentes tons quentes e frios para garantir um contraste suave e trazer bastante luminosidade ao rosto. O melhor dessa tendência é que ela combina com todos os tons de pele, desde as mais branquinhas até negras podem se beneficiar do Honey Hair”, explica Rudi Werner.

Booster nanotecnológico

Não é de hoje que os ativos nanotecnológicos ganham adeptas por aí, mas em 2024 será oficialmente o momento deles! Isso porque, cada vez mais, têm se comprovado os benefícios de optar por produtos que contenham as famosas micropartículas. Afinal, elas são capazes de penetrar as camadas mais profundas da pele. “Diferentes dos ativos comuns, os nanoativos têm moléculas muito pequenas, que conseguem penetrar no tecido com mais rapidez. Em tratamentos de estrias, por exemplo, eles se mostram cada vez mais eficazes, pois conseguem regenerar o tecido em tempo recorde, principalmente quando associados em funções antioxidantes, remodeladoras e umectantes”, explica a dermopigmentadora Tabata Maffini, que criou o método Nanostria – protocolo que combina a tecnologia do dermógrafo à potência de 15 nanoativos concentrados em um sérum, que promovem verdadeiro boost para melhora da região.

Balonê

A tendência que fez os anos 2005-2010 volta em 2024! “O segredo para manter o equilíbrio e harmonia visual está na escolha de apenas uma peça balonê na composição. A partir daí, faça contrapontos com outras mais ajustadas ao corpo. Por exemplo, combine uma saia balonê com uma blusa mais justinha. Outra estratégia é se atentar ao tecido que compõe a peça. Tecidos leves e fluidos podem criar visuais mais elegantes e não tão volumosos, enquanto as versões mais pesadas ou rígidas deixam a peça com ainda mais volume”, finaliza Marina Gazolla, consultora de imagem e estilo.