Temporada do coturno!

O outono chegou e com ele inicia a temporada do calçado mais coringa, confortável e estiloso; profissional dá dicas de como usar o calçado em diferentes produções

Engana-se quem acredita que não é possível utilizar botas em dias mais quentes. O calçado pode ser facilmente combinado com saias e shorts e tende a deixar a produção muito mais estilosa. Se o modelo escolhido for o coturno, o look com certeza ganhará destaque por onde passar. Aceito em todas as estações do ano, ele é conhecido como “bota de cadarços”; é um sapato que tem semelhança ao tênis e proporciona conforto e praticidade, além de garantir um visual cheio de atitude.

“O coturno é uma grande referência no mundo da moda. Bastante versátil, é considerado um calçado coringa para se ter no armário de quem não abre mão de produções que esbanjam modernidade e aconchego aos pés, independente da estação do ano”, comenta a stylist Karen Furtado. “E para quem já é fã do calçado, vai amar saber que ele será trend na temporada outono/inverno”, complementa.

Para ajudar quem deseja montar produções imponentes, a stylist parceira da Piccadilly dá dicas de como incluir o calçado nos mais variados tipos de looks e de climas.

COTURNO COM VESTIDO

Seja o salto blocado ou tratorado, o coturno costuma trazer um “ar” mais pesado ao look, por isso, para quem deseja equilibrar a produção, combiná-lo com vestidinhos que têm uma “pegada” mais romântica é o ideal. “Para essa proposta, modelos leves, fluídos, com estampas florais ou de poá e até mesmo com babados, são os mais indicados. Eles caem bem em dias mais quentes e ficam super estilosos quando combinados com coturnos”, indica Karen. Ela também indica o uso de cores mais neutras, para trazer essa suavidade para a produção, como o marrom, marfim, mauve e rosê.

De acordo com a stylist, a saia midi é uma peça super coringa para combinar com o coturno, já que ela também garante um look estiloso, mas ao mesmo tempo, traz um toque suave para a composição. “É legal apostar em uma saia midi de tecido leve ou jeans, que garante maior frescor ao look, além de investir na peça em versões estampadas em animal print, por exemplo, ou até mesmo em cores mais fortes como vermelho, laranja ou rosa. Para deixar o visual mais imponente, uma t-shirt super divertida e moderna casa super bem com esse tipo de produção”, sugere a profissional.

Já em relação ao coturno, Karen recomenda modelos com saltos, que podem ser tanto o modelo bloco, como os mais finos. “Para deixar essa proposta mais elegante, os coturnos com salto são ideais, pois dão um ‘up’ nos pés”, complementa.

A profissional conta que nos dias mais quentes, uma boa mini saia com uma regata estilosa, garante um look bem arejado e hiper moderno para ser usado com o coturno.

“Para as mais básicas de plantão, uma mini saia jeans, um coturno com salto tratorado e de cor mais neutra como branco, preto ou bege, e uma blusa de modelo regata que também pode ser de tonalidade mais simples, garante um look despojado na medida certa”, comenta Karen.

Segundo a stylist, para quem desejar dar um ‘up’ nesta produção, é legal abusar dos acessórios. “Um cinto com fivelas estilo cowboy ou com ferragens em prata ou dourado, combinado com um mix de colares e pulseiras, dão aquele toque fashion e estiloso para o visual por completo”, sugere.

























Estilo rocker com coturno, shorts e t-shirt!

Para as fashionistas que gostam de um look mais pesado e estilo “rocker”, combinar o calçado com um t-shirt descolada e um shorts, garante um visual cheio de atitude. “Uma tendência muito forte são os shorts biker, um modelo justinho e que era muito utilizado para usar ao andar de bicicleta e agora é destaque em looks para as mais diversas ocasiões. Combinar essa peça ou até mesmo um jeans destroid, com uma camiseta mais larga e soltinha junto com um coturno com salto tratorado e cores fortes, como o menta, mauve e preto, proporciona uma produção mega estilosa, ideal para as mais antenadas no mundo da moda”, conta Karen.