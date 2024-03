Cabelos e autocuidado: 5 dicas de beleza e bem-estar

O Dia Internacional da Mulher celebra não apenas as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo da história, mas também destaca a importância do cuidado com a autoestima e o empoderamento feminino. Neste contexto, os cuidados com os cabelos ganham relevância, não apenas como parte da rotina de beleza, mas como reflexo da saúde física e mental das mulheres.

Os cabelos estão diretamente ligados à confiança e autoestima de toda mulher. Quem nunca se atrasou para um compromisso por não conseguir arrumar o penteado? Ou, após mudanças na vida, decidiu radicalizar no visual? O fato é que, além da moldura do rosto, os fios são reflexos das histórias de vida de cada pessoa. Por isso, os “cuidados capilares” estão se expandindo para integrar outras práticas, como cuidados com a alimentação, saúde e bem-estar.

Separamos cinco recomendações que tem tudo a ver com cabelos deslumbrantes e uma vida feliz.

Cuidado com a saúde mental: A expressão “arrancando os cabelos” significa que alguém está nervoso com algo. Na prática, o estresse e a ansiedade refletem na saúde dos fios e podem ocasionar a queda, entre outros problemas capilares de ordem emocional. Por isso, é muito importante focar nos cuidados com a saúde mental buscando apoio psicológico, mas também separando tempo para leitura, prática de esportes, meditação, yoga, entre outras atividades prazerosas.

Hidrate-se: Você sabia que 1⁄4 do peso do nosso cabelo é água? Não é à toa que quando a ingestão de líquidos não é suficiente, os fios podem começar a cair, sinalizando o problema. Por isso, beber ao menos dois litros de água por dia é essencial para o funcionamento do organismo, mas também ajuda a fortalecer as madeixas e as unhas.

Massagem com óleos: Que tal separar 10 minutos da sua semana para massagear os fios e o couro cabeludo com um óleo capilar? Os óleos fazem parte da rotina de cuidados com os cabelos há séculos para combater o ressecamento, a falta de brilho e diminuir o frizz. Com uma automassagem com as pontas dos dedos, aliam bem-estar e beleza. O Óleo de Papaya da linha Yamá Hair Food, da Yamá Cosméticos, garante vitaminas A, B e C, proteínas e aminoácidos essenciais para os fios sem pesar, garantindo leveza e movimento.

Rotina capilar: É claro que cabelos bonitos também exigem cuidados específicos, mas pode ser menos complicado do que se imagina. Um produto clássico e que faz parte da vida de toda mulher brasileira, o Creme Multifuncional Yamasterol, por exemplo, continua sendo um coringa. A formulação pode ser usada com pré-shampoo, e com algumas gotinhas de óleo, ótimo para umectação das madeixas – é só aplicar, deixar por algumas horas e lavar os cabelos e sentir os efeitos nos fios mais saudáveis, brilhantes e hidratados. O Yamasterol também é condicionador, leave-in e na versão com filtro solar, ideal para ser utilizado na praia ou na piscina. Não é necessário investir em muitos produtos, uma boa formulação multifuncional ajuda para que o processo seja fácil, econômico e prazeroso.

Faça um check-up: Cuidar dos cabelos é um exercício sobre aprender a se priorizar, encontrar tempo para você e se empoderar sobre sua personalidade e características. Cuidar da saúde também faz parte deste caminho, por isso, aproveitando o início do ano, fazer um check-up na saúde é sempre importante, sem esquecer dos exames anuais que toda mulher precisa fazer e o exame de toque nas mamas.

Fonte: Yamá Cosméticos