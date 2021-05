Sugestões de presentes para o Dia das Mães

O Dia das Mães é amplamente celebrado todos os anos, com a ideia de homenagear e agradecer a pessoa mais importante em nossas vidas. Os presentes fazem parte deste momento, ajudando a tornar a data um dia ainda mais especial.

Pensando nisso, o Mais Estilo reuniu sugestões de mimos que transmitem amor e cuidado, capazes de agradar às mamães com diferentes personalidades. Confira!

1 – Conjunto Especial Gama Italy Sensation é sugestão de presente do Zanini, por R$ 249,90, para alisar e modelar os cabelos da forma que preferir. WhatsApp (19) 99349-2930.

2 – Programável para até 30 cafés com 24 horas de antecedência, esta cafeteira em aço inox da Black+Decker permite que sua mãe acorde com café pronto e fresquinho. É mais uma dica do Zanini, por R$399. WhatsApp (19) 99349-2930.

3 – A sugestão da Chic & Elegante é regata com estampa exclusiva, perfeita para o dia a dia, por R$ 99,90. Quando começar a bater o friozinho, pode ser combinada com cardigã em tricô, tendência da estação, que é vendido com outra regatinha por R$ 179,90. Já o lindo short de viscose está na promoção, de R$ 109,90 por R$ 76,93. WhatsApp (19) 97420-4096.

4 – Conjunto com corte contemporâneo, mistura os estilos esportivo e clássico. Tem cós ajustável, que ajuda a modelar a silhueta sem perder a elegância e é dica da Di Sovrana, por R$ 235. WhatsApp (19) 99211-5010.

5 – Para celebrar quem te inspira, a Bella Si sugere o Presente Natura Essencial, com kit que traz um ritual completo de cuidados para banho, hidratação e perfumação. O preço promocional é R$ 149,50. WhatsApp (19) 99730-1963.

6 – Perfeito para o cotidiano, o Presente Natura Tododia Uva Rosa e Romã oferece um ritual de cuidado no banho e pós-banho. O kit é uma dica da Bella Si, por R$ 36,90. WhatsApp (19) 99730-1963.

7 – Colar coração e brincos argolas com cravação de zircônias na cor pink, ou em outras cores, é sugestão da Madame Madu. Semijóias com preço a consultar. Whatsapp (19) 97146-4377.

8 – Para mamães devotas a Nossa Senhora das Graças, colar em prata 925 com banho de ouro e zircônias rainbow. Mais uma dica da Madame Madu, com preço a consultar. Whatsapp (19) 97146-4377.

9 – Que tal agendar manicure e pedicure com a sua mãe? Esta é a proposta da Conceito Esmalteria Express, que recebe semanalmente mães e filhas para os cuidados juntas. Com preços promocionais para pacotes adquiridos entre 1 e 9 de maio, o salão oferece manicure e pedicure por R$ 34,90; manicure, pedicure e sobrancelhas por R$ 49,90; e limpeza de pele por R$ 59,90. WhatsApp (19) 3601-5808.

10 – Hidratação dos cabelos com escova, massagem relaxante ou manicure e pedicure? O Illuminato Corpo & Beleza oferece as três opções com preços especiais no mês das mães. As duas primeiras custam R$ 80 cada, enquanto a manicure e pedicure, R$ 45. WhatsApp (19) 98286-6962.

11 – Peças em tricô são a dica de presente da Black Rose. Super confortáveis e geralmente em tamanho único, elas estão sendo muito usadas em sobreposição a outras peças, como as camisas. O preço do colete é R$ 59,90. WhatsApp (19) 99887-8164.