Seis peças que valorizam todos os tipos de corpos

Não é necessário um visual super sofisticado para alcançar o objetivo de vestir-se com elegância. Algumas peças que existem em qualquer guarda-roupa ajudam a compor looks que trazem equilíbrio às silhuetas femininas.

Sentir-se elegante e com a autoestima elevada ao escolher um traje para sair de casa, seja a trabalho ou seja a lazer, é uma tarefa difícil para muitas mulheres. Inseguras com o próprio corpo, elas procuram encontrar as peças perfeitas que componham um look arrasador. Por não saberem como determinadas roupas valorizam suas silhuetas, comumente se frustram em sua busca, acreditando de maneira equivocada que nada lhes cai bem.

Com o intuito de ajudar as mulheres a encontrar os looks mais adequados às suas silhuetas e assim fazer com que elas se sintam autoconfiantes e empoderadas, a consultora de moda e criadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, Camila Cavalcante, destaca seis peças que existem em qualquer guarda-roupa e que são uma aposta certa, por valorizarem todos os tipos de corpos. Confira:

Cós alto – Para quem deseja parecer mais esguia, a calça cós alto é ideal. Seu modelo alonga a linha das pernas, além disso valoriza a cintura.

Calça pantalona, wide leg e flare – Esses três tipos de calças mais largas trazem mais equilíbrio à silhueta, pois não evidenciam se o quadril é largo ou estreito.

Camisa – Por serem geralmente confeccionadas em tecido plano e com modelagem mais afastada do corpo, as camisas não marcam a silhueta e ajudam a valorizar a cintura.

Decote V – Os decotes V agradam gregos e troianos. Quando não têm muita profundidade, valorizam bustos fartos, sem aumentá-los visualmente. Quando são bem profundos, são ideais para mulheres com pouco busto, pois dão a sensação visual de que essas partes do corpo são maiores.

Vestido envelope – Trata-se de uma das peças mais democráticas que existem, pois vestem bem qualquer tipo de corpo. Transpassado com modelagem reta, o vestido envelope alonga, valoriza a cintura e não evidência se o quadril é largo ou estreito, ajudando a equilibrar a silhueta.

Terceira peça – Casaco, blazer, jaqueta ou colete, a terceira peça é o desfecho perfeito para sua produção. Deixa qualquer look básico mais elaborado, sendo ideal para quem deseja alongar e afinar a silhueta.