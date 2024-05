Dez tendências de coloração para os cabelos no outono-inverno

Há quem diga que o outono-inverno seja a melhor época do ano para mudar a cor dos cabelos, já que com as roupas mais fechadas, o rosto ganha destaque nas produções. Para escolher a cor ideal para a transformação, a coordenadora técnica da Yamá Cosméticos, Marisa Russo, selecionou as 10 maiores tendências capilares de tonalidades e técnicas de coloração para o outono-inverno 2024.

Novidades para as loiras

“Nessa época do ano, é comum que os castanhos e ruivos sejam mais requisitados, no entanto, estamos vendo que este é o outono inverno das loiras e platinadas. Até a popstar Beyoncé apareceu com os cabelos com uma descoloração global. Para quem quiser apostar nessa tendência, o frio ajuda porque vamos menos à praia e à piscina, mas é preciso tomar cuidado com os banhos muito quentes para não ressecar a fibra capilar”, conta a profissional.

Para as loiras e platinadas, a profissional destaca três tendências: A primeira é a “Chantilly”, ou seja, os cabelos descoloridos no tom de um creme de chantilly batido. Para chegar nesse resultado, a cabeleireira ensina que é necessária uma descoloração global até altura 10.0, seguida por uma matização. Para isso, indica a coloração 12.89 Yamá Professional Color Nano Infusion Sem Amônia. Para quem já tem o cabelo grisalho, a dica é apenas matizar os fios com a Yamá Professional Color Nano Infusion na tonalidade 9.12.

Em segundo lugar, está a tendência do “Vanilla Chai”, um loiro acinzentado que mistura algumas nuances de castanho e raízes escuras. “Essa opção é ideal para quem deseja se manter loira, mas com menos idas ao salão para fazer a manutenção. Para conseguir esse resultado, indico algumas luzes com a coloração Yamá Professional Color Nano Infusion Sem Amônia no tom 10.89. Em terceiro lugar, os cabelos “Latte” estão fazendo sucesso nas redes sociais, Marisa Russo explica que para conseguir a tonalidade de um doce de leite com pequenos pontos de luz, a pedida é a Yamá Professional Color Nano Infusion no tom 7.31.

Morenas e ruivas

As tonalidades clássicas do outono-inverno contam com algumas novidades e o retorno de algumas tendências do passado. A profissional destaca que o “Marsala” está de volta, enquanto o “Vermelho Canela” é o grande destaque. “O retorno dos tons de Marsala vai agradar muitas mulheres, eu indico o Yamá Fashion Color Mini-Kit no tom 6.26. Para o Vermelho Canela, que foi uma tendência da maquiagem, a escolha é a coloração Yamá Professional Color Nano Infusion no tom 7.4”.

Para as morenas, os cabelos escuros ganham uma base mais esfumada que garante mais dimensão ao look. Para o visual, a opção Yamá Fashion Color Mini-Kit na tonalidade 4.0 se adequa melhor. Outra opção é a tendência é o marrom avermelhado conhecido como “Mahogany Glow”. “O Vermelho Canela é um ruivo puxado para o marrom, já o Mahogany Glow é quase o oposto. Fazemos a base e o meio do cabelo com o Yamá Professional Color Nano Infusion no tom 5.0 e nas pontas utilizamos uma tonalidade 6.3”, explica.

Quem busca uma opção mais moderna, o vermelho vibrante da tendência “Cherry Violet” já apareceu na cabeça de muitas famosas, como as cantoras Priscilla Alcantara e Rosalía. Para o resultado desejado, a cabeleireira indica a tonalidade 9.26 da linha Yamá Professional Color Nano Infusion. “Já para quem é mais clássica, talvez a grande protagonista deste outono-inverno seja a tendência do Castanho Vintage, inspirado nas divas dos anos 50 e 60, como Audrey Hepburn e Sophia Loren. Esqueça os fundos azulados e invista numa totalidade escura e fria, quase matte, com tom 6.7 da Yamá Professional Color Nano Infusion”, conta.

Dica final

Para finalizar, Marisa Russo, ressalta que cabelo saudável é cabelo bonito. “Mudar o visual faz muito bem para a autoestima, mas antes de sentar-se na cadeira do salão é importante perguntar sobre a manutenção da cor. Algumas técnicas exigem visitas frequentes ao cabeleireiro e cuidados especiais, outras são ideais para quem busca praticidade. Tudo é uma questão de encontrar a melhor opção para você e sua rotina”, finaliza.

Fonte: Yamá Cosméticos