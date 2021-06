Roupas funcionais atraem público feminino

Inovação na criação de roupas é a especialidade da Insider. Desde 2016, a marca investe na produção e comercialização de peças em tecidos com tecnologia anti suor, anti odor e com regulação térmica.

Em 2020, com a pandemia, a startup foi a primeira empresa no Brasil a criar máscaras e camisetas antivirais, com íons de prata, capazes de inativar 99,9% do coronavírus. A iniciativa rapidamente caiu no gosto do público que, após conhecer melhor o propósito da startup, passou a consumir também os shorts, camisetas e roupas íntimas da marca.

As 3 opções de camisetas femininas apostam em diferentes tecnologias – Foto: Divulgação

Mas engana-se quem pensa que a procura por produtos anti odor ou anti suor é só masculina. “As mulheres enfrentam os mesmos problemas que os homens: roupas com tecidos pesados, poluentes, que não secam rápido e muitas vezes geram odor”, diz Yuri Gricheno, um dos fundadores da Insider. Foi o que levou a marca a desenvolver modelos para as mulheres.

As 3 opções de camisetas femininas apostam em diferentes tecnologias: a Tech T-shirt é o modelo de camiseta causal, feita para o dia a dia. Não desbota, não precisa ser passada e não esquenta no corpo, além de evitar odores. Já a Performance T-shirt aposta na tecnologia Outlast, desenvolvida pela NASA, que regula a temperatura corporal e proporciona conforto térmico, além de ter proteção UV 50+. A T-shirt Sportee tem em seu DNA as funcionalidades e segurança dos produtos Insider. Com rápida evaporação do suor, também conta com tecnologia antiviral e proteção solar UV 60.

A marca ainda comercializa modelos de top e biker shorts, além de peças underwear – as mais buscadas pelo público feminino da empresa, ao lado da tech t-shirt. Tudo com ação anti odor e de regulação térmica. Além de todo conforto e segurança, os produtos da Insider são veganos e biodegradáveis no descarte. As camisetas, em particular, gastam 4x menos que uma camiseta de algodão em sua produção, além de serem livres do uso de inseticidas e pesticidas e têm como matéria-prima madeira de reflorestamento.