Para quem deseja praticidade no final de semana

O final de semana está chegando e nada melhor do que receitas práticas para sair da rotina sem perder o dia no fogão. Por isso, a Vapza Alimentos, empresa brasileira pioneira e referência no segmento de alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo, separou abaixo 3 receitas para te ajudar.

Salada de quinoa com manga

Ingredientes

1 unidade de Mix de Quinoa Orgânica Vapza 250g

1 manga em cubos

1⁄2 cebola roxa fatiada fina

1⁄2 colher (chá) de gengibre ralado

Suco de 1 limão taiti

1 colher (chá) de óleo de gergelim tostado

Sal

Pimenta do reino

Cebolinha picada

Rúcula ou folhas de sua preferência

Modo de preparo

Corte grosseiramente as folhas. Em seguida, misture todos os ingredientes e tempere com sal, azeite e pimenta do reino.

Dica: acrescente o gergelim tostado aos poucos e prove até que esteja como deseja

Croquete de frango

Para o croquete

1 xícara de couve-flor triturada no processador

1 ovo

1 xícara de parmesão ralado

1 e ½ xícaras de farinha de amêndoas ou farinha de aveia

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de açafrão

1 unidade de Peito de Frango Desfiado VAPZA 400g

Para empanar

1 xícara de amaranto em flocos

2 ovos batidos com um garfo

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes do bolinho em um bowl até que a massa fique com uma consistência que você consiga modelar. (Se ainda estiver muito úmida para o ponto de enrolar, acrescente mais farinha até chegar ao ponto).

Enrole a massa em formato de croquete, fazendo uma bolinha e afinando as pontas. Passe o bolinho primeiro no ovo batido e depois na farinha de amaranto. Leve ao forno pré-aquecido a 200° por aproximadamente 20 minutos.

Brownie de batata doce

Ingredientes

250 g de batata-doce Vapza

130 g de chocolate 70% picado

½ xícara de chocolate em pó

½ xícara de farinha de castanha de caju

2 ovos

½ xícara de açúcar ou 3 colheres (sopa) de mel

1 colher de café de pasta de amendoim

1 colher de café de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Em um processador, coloque todos os ingredientes, exceto os pedaços de chocolate, e bata bem até virar um creme homogêneo.

Despeje a massa em um bowl e acrescente o chocolate picado (se quiser, também pode acrescentar nozes picadas que fica uma delícia!). Coloque a massa em uma forma retangular forrada com papel manteiga ou untada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180° por 30 a 40 minutos.

Sobre a Vapza Alimentos

Presente no mercado desde 1994, a Vapza, fundada nos Campos Gerais do Paraná, trouxe de forma pioneira ao Brasil uma tecnologia inovadora que permite a produção de alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo, sem a necessidade de refrigeração e com garantia de segurança de alimentos.

A empresa conta atualmente com 45 produtos para o varejo e mais de 100 itens para o food service, oferecendo em seu portfólio grãos, tubérculos, vegetais e carnes. Com mais de 10 mil pontos de venda no Brasil e exportação para 14 países, a Vapza conta com certificações de qualidade como o BRCGS, protocolo internacional que atesta o padrão de segurança dos alimentos em toda a cadeia de fornecimento, e tem os selos Kosher, Vegan e Orgânico.

Em 2023, a Vapza apresenta seu primeiro relatório de sustentabilidade, com a divulgação de toda estratégia integrada de ESG da empresa. Possui, ainda, a certificação de Aterro Zero e vem reforçando o incentivo à agricultura familiar e aos pequenos produtores. Para saber mais, acesse: https://www.vapza.com.br/.